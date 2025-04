Porto Turistico- Crocieristico, dai comitati Pro Porto il convegno per far conoscere il progetto

“Le potenzialità sono evidenti ed importanti per la Città che si proietta a divenire la capitale della portualità romana”

di Fernanda De Nitto

I comitati Pro Porto hanno organizzato un incontro aperto alla cittadinanza al fine di far conoscere il progetto effettivo riguardante la realizzazione del futuro porto turistico crocieristico, concernente l’area demaniale in concessione alla società Fiumicino Waterfront.

A rappresentare le motivazioni del “SI”, i referenti dei comitati: Gianpaolo Nardozi, Mauro Gonnelli, Massimiliano Terzigni e Claudio Cutolo. Presente all’incontro il Sindaco Mario Baccini insieme con l’Amministratore Delegato della Fiumicino Waterfront Srl Galliano Di Marco, oltre che diversi membri della giunta e del consiglio comunale.

“La storia ci insegna che Fiumicino è stato da sempre il porto d’Italia, a partire dall’antica Roma fino ai tempi più moderni. Le potenzialità di sviluppo del nuovo porto crocieristico sono evidenti ed importanti per la Città che si proietta a divenire la capitale della portualità romana – affermano i referenti dei comitati – Un’opera del genere è indiscutibilmente da coniugarsi con la tutela ambientale e la difesa del territorio, ma in un’ottica di valorizzazione e compatibilità”.

“La responsabilità relativa alla costruzione di un porto crocieristico presso l’area del vecchio faro – aggiungono – ha una storia trentennale, che ha visto partecipi tutti i rappresentanti politici della nostra città. L’opera portuale può essere, anche, una valida occasione per la ricollocazione del personale aeroportuale data la similarità di esigenze tecniche e qualifiche professionali, oltre che una concreta possibilità di sviluppo occupazionale per tantissimi cittadini del territorio“.

“Fiumicino ha la necessita di tale evoluzione che permetterebbe, altresì, una nuova visione progettuale dell’odierno piano regolatore, permettendo alla città di divenire, con la condivisione e la partecipazione, uno dei paesi centrali di sviluppo internazionale” hanno concluso i referenti dei comitati.

Ad illustrare la progettualità urbanistica e tecnica del nuovo porto turistico crocieristico l’amministratore delegato della Fiumicino Waterfront S.r.l., società operante in qualità di soggetto esecutore e finanziatore, Ing. Galliano Di Marco.

“Il nuovo porto avrà una marina destinata all’attracco di grandi barche di circa 30 metri e oltre, che non andrà in concorrenza con le altre concessionarie di marine presenti nel litorale, oltre che la banchina destinata alle navi da crociera – ha affermato l’Ing. Di Marco – In un’ottica di sostenibilità le navi che attraccheranno nel porto spegneranno immediatamente i motori per essere ricaricate, come una qualsiasi autovettura elettrica, con impatto ambientale ridotto ai minimi termini”.

“Il progetto – sottolinea – punta ad una marineria che possa divenire la più bella del Mediterraneo con navi da crociera che a Fiumicino imbarcheranno e sbarcheranno in loco, con tre o quattro giorni di sosta a Fiumicino. La presenza di tali turisti nel territorio non potrà che avere ricadute positive sull’intero indotto turistico, economico e commerciale. In un’ottica di sviluppo e promozione territoriale come società ci siamo impegnati ad incontrare il più grande numero di realtà imprenditoriali, associative, turistiche, cittadine e cantieristiche locali. All’interno del porto vi sarà spazio per una community hub, ristoranti, servizi ricettivi, supermarket ed ulteriori attività commerciali, oltre che ambienti destinati alla cittadinanza per attività culturali ed una vastità di aree verdi. Saranno, altresì, costruiti nove nuovi bilancioni e riqualificato il vecchio faro, dichiarandoci disponibili ad ogni proposta di interlocuzione con il territorio e l’amministrazione”.

“L’opera è inserita nel DPCM dell’8 Giugno 2023 tra gli interventi essenziali per il Giubileo, il quale però non è soggetto ad obblighi rispetto alle tempistiche di realizzazione del progetto in quanto differibile, mentre le condizioni poste dall’Antitrust sono già state risolte” ha concluso l’Ing. Galliano Di Marco.

“Ringrazio i comitati favorevoli alla realizzazione del porto crocieristico che mi hanno invitato a partecipare a questo incontro, un’opportunità di presentare direttamente ai cittadini di Fiumicino le ragioni che rendono questo progetto così importante per il futuro della nostra città – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini – Il sogno è quello di vedere finalmente Fiumicino protagonista e non più una semplice ‘dependance’ dell’aeroporto. È il momento di guardare oltre, di alzare la testa e puntare in alto. Fiumicino è una città straordinaria, a due passi da Roma, la Porta d’Italia. Possediamo infrastrutture importanti, una realtà imprenditoriale d’eccellenza e una straordinaria vocazione paesaggistica. Il Porto ci darà la possibilità di riqualificare tutta l’area non solo di Isola Sacra, ma anche di Fiumara e di Passo della Sentinella, aree dimenticate per anni e che versano in condizioni di evidente degrado. Il Porto turistico crocieristico porterà con sé infrastrutture moderne e di qualità, che miglioreranno la vita dei nostri cittadini, la viabilità e offriranno nuove opportunità lavorative” ha concluso il Primo Cittadino.

In conclusione dell’evento vi sono stati gli interventi di alcuni esponenti della marineria e del turismo lcoale, presenti tra il pubblico, tra cui Franco Quadrana del Circolo Velico Fiumicino, Gennaro Del Prete Presidente della Cooperativa Pesca Romana, Massimo Coriddi Presidente Federalberghi e il giovane Jordan Carducci come rappresentante dei comitati che si oppongono alla realizzazione.