Ponte pasquale, il litorale in cima alle preferenze di romani e turisti stranieri

Come trascorrere le festività, tra relax, gastronomia ed iniziative che spaziano tra natura ed archeologia

di Dario Nottola

Meteo permettendo, si annuncia un ponte pasquale con il litorale in cima alle preferenze di romani e turisti anche stranieri per trascorrere le festività, tra relax, gastronomia ed iniziative che spaziano tra natura ed archeologia. Si profila un sold out nelle numerose attività di ristorazione tra Ostia, Fiumicino, Fregene.

Solo nel territorio di Fiumicino, che accoglie i visitatori con un maxi Uovo di Pasqua vicino piazza Grassi (vedi foto) e lungo il porto canale, ci sono oltre 600 attività di gastronomia a vario titolo, tra ristoranti, bistrot e pizzerie. In piena preparazione, per i menu tradizionali e per l’accoglienza, ristoranti, stabilimenti balneari e chioschi, quelli già con servizi gastronomici attivi, e che stanno intensificando il restyling in vista anche della stagione balneare, già da giorni con numerose richieste di prenotazioni.

Sul litorale, peraltro, è attesa una grande affluenza di visitatori tra spiagge, parchi e pinete per i tradizionali picnic e, se possibile, la prima tintarella. Prima vagliatura in corso sulle spiagge libere dei 24 km di costa di Fiumicino.

Ma ci sarà spazio anche per la cultura e la natura: sabato 19 aprile con “Fronte del porto”, alle 11, ci sarà un’attività ludica per famiglie nell’area dei porto imperiali di Claudio e Traiano a Fiumicino: attraverso la riproduzione di suoni sarà possibile ricostruire l’intensa e frenetica vita del porto in un melting pot di culture e religioni; a Pasquetta l’Area archeologica di Ostia Antica, il Castello di Giulio II ad Ostia Antica, ed a Fiumicino, rispettivamente l’Area archeologica dei Porti di Claudio e di Traiano, il Museo delle Navi e la Necropoli di Porto, osserveranno un’apertura straordinaria.

Porte aperte per le visite, venerdì 18, sabato 19 ed a Pasquetta, nell’Oasi Wwf di Macchiagrande, a Fregene. L’area, di 280 ettari, all’interno della Riserva naturale statale Litorale Romano, ospita il Sentiero Evoluzione con la Mostra scientifica dei dinosauri a grandezza naturale. Alle 11 ed alle 16.30, in agenda il laboratorio naturalistico “Sulle tracce del lupo”, con una breve visita nella foresta alla ricerca del lupo. Conclusione con lo studio dell’uso della foto trappola. Alle 15 il paleoscavo: un laboratorio dedicato allo scavo dei reperti dei dinosauri; a Pasquetta anche una visita guidata sul Percorso Evoluzione. Info e prenotazioni: macchiagrande@wwf.it.

Domenica al Lido di Ostia, in Piazza Sirio, e lunedì 21, a Fiumicino, sul Lungomare della Salute, ci saranno “Gli ambulanti di Forti dei Marmi”, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, che tornano a grande richiesta nella Capitale con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda: orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.