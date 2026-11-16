Passoscuro, riapre la palestra comunale: completati i lavori di riqualificazione

Dopo la chiusura nell’agosto 2025 per gravi problemi strutturali, la struttura torna a disposizione delle associazioni sportive. Baccini: “Un investimento per lo sport, i giovani e la socialità della comunità”

di Fernanda De Nitto

Con in taglio del nastro è stata ufficialmente riaperta la palestra comunale situata a Passoscuro, tra Via Florinas e Via Serrenti. Il Sindaco Mario Baccini, insieme al Vice Sindaco Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati, e ai consiglieri comunali Roberto Feola e Massimiliano Catini, con la loro presenza, hanno sancito la fine dei lavori per la struttura, che era stata chiusa nell’agosto 2025 a causa di seri problemi strutturali.

Infatti i locali, a seguito di un sopralluogo tecnico, furono chiusi proprio per le palesate necessità di interventi di recupero, in particolare della copertura dell’edificio, dove vi erano serie infiltrazioni d’acqua su diversi punti del tetto, oltre che una presenza incontrollata di volatili nel sottotetto che hanno, altresì, compromesso l’igiene dei diversi ambienti. I constatati segni del degrado hanno portato l’Area Lavori Pubblici del Comune ad avviare una serie di interventi urgenti destinati proprio alla riqualificazione e ripristino, in particolare della copertura e delle aree annesse. Il tetto è stato, infatti, completamente ristrutturato e i vari ambienti, tra spogliatoi e servizi, oggetto di una riqualificazione, sanificazione e pulizia.

Con la conclusione dei lavori la struttura sarà nuovamente messa a bando per consentire alle diverse realtà associative sportive locali di poter tornare ad usufruire di ambienti consoni e agevoli per le diverse attività, tornando la palestra ad essere un vero punto di riferimento tra aggregazione e socialità.

“All’interno della struttura sportiva sono stati eseguiti dei lavori importanti, in particolare riguardanti il tetto e il controsoffitto, dato che nella palestra era tangibili le infiltrazioni d’acqua che allagavano la struttura nelle giornate di pioggia, andando a compromettere la sicurezza della palestra – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – Era necessario riaprire questo centro sportivo dopo un anno di lavori, rimettendolo a bando, dando la possibilità alle associazioni sportive di praticare le loro attività. Anche l’area esterna è stato oggetto di un intervento di risistemazione, in particolare gli spazi destinati all’aggregazione sociale. Per Passoscuro questa apertura costituisce un grande risultato in termini di aggregazione e crescita della comunità locale.”

“Questa palestra, insieme a tutti gli impianti sportivi del comune, è una priorità per l’amministrazione che sta investendo molto per lo sport e per i giovani – ha affermato il Sindaco Mario Baccini – Stiamo, infatti, terminando i lavori di collaudo del Pala Fersini e dell’impianto sportivo Cetorelli a Fiumicino, mentre il polo natatorio del Granaretto è ormai in dirittura di arrivo, con una piscina fruibile da tutti i cittadini del territorio. Sono iniziati anche i lavori del PalaFitarco, il nuovo palazzetto dedicato alla pratica sportiva del tiro con l’arco e sono inoltre in programma nuovi progetti, tra cui l’impianto sportivo a Fregene e Palidoro”.

“Il nostro obiettivo è favorire il decentramento dello sport – sottolinea il Primo Cittadino – creando opportunità diversificate per le varie località del territorio, congiuntamente a tutti gli impianti sportivi presenti all’interno delle scuole. I lavori della struttura di Passoscuro sono stati realizzati in emergenza, dato che pioveva all’interno della palestra”.

“Ora si metteranno a bilancio le risorse necessarie per riqualificare i vari ambienti anche dal punto di vista dell’arredo, in modo tale che la palestra possa divenire un piccolo centro di eccellenza per lo sport locale. Perchè lo sport è salute, benessere, educazione e inclusione” ha concluso Mario Baccini.