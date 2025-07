Passoscuro, DTP dal 18 al 20 Luglio per “International Street Food”

Valida per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti

Dal 18 al 20 Luglio a Passoscuro si terrà l’evento “International Street Food” , patrocinato dal Comune di Fiumicino. Per permettere il regolare svolgimento della manifestazione verrà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:

– istituzione di divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio in Piazza Domenica Santarelli ed in Via Valledoria tratto compreso tra Piazza Santarelli e Via Florinas (esclusa), dalle ore 16.00 del 18 luglio 2025 alle ore 24.00 del 20 luglio 2025 e comunque fino al termine della manifestazione, garantendo i posti disabili, esclusi i mezzi di soccorso/emergenza, tutti i varchi in entrata/uscita, a garanzia della pubblica incolumità, sono interdetti a mezzo transenne.

– Divieto di accesso nelle strade che confluiscono nei tratti viari interdetti al transito veicolare dalla presente Ordinanza, dall’incrocio più vicino al tratto interdetto, ad esclusione dei residenti, dalle ore 16.00 del 18 luglio 2025 alle ore 24.00 del 20 luglio 2025 e comunque fino al termine della manifestazione.