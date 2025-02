Pari Opportunità, il Dipartimento dell’UGL TA presenta nuovi progetti in Aula Consiliare

L’incontro sarà l’occasione per gettare le basi per una futura collaborazione con l’Amministrazione Comunale

Il 12 febbraio alle ore 11 in Aula Consiliare, il Dipartimento delle Pari Opportunità dell’UGL TA presenterà ufficialmente il nuovo progetto dedicato alle pari opportunità.

L’incontro sarà l’occasione per presentare i programmi futuri del dipartimento alle istituzioni e gettare le basi per una futura collaborazione con l’Amministrazione Comunale nell’ambito dell’uguaglianza e dell’inclusione, con un focus particolare sulle soluzioni che possano essere messe in atto per favorire l’accesso paritario a tutti i settori della vita sociale, lavorativa e culturale.

Il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e l’Assessore alle Pari Opportunità, Monica Picca, saranno presenti all’evento. Per l’UGL TA interverranno: Francesco Rocco Alfonsi, Segretario Nazionale ugl ta Fabio Paolucci, Giovanni Carelli Vice segretario nazionale Ugl TA, Danilo Guaiana Dirigente Nazionale UGL TA.