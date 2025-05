Parco Ceccarelli, per la “festa della mamma”, donazione sangue promossa dal Gruppo Fratres di Fiumicino

Sono stati tantissimi i donatori che si sono recati sul posto con il comune obiettivo di donare amore

di Fernanda De Nitto

Presso il parco Alessandro Ceccarelli è stata organizzata l’ottava edizione della “Festa della Mamma”, promossa dal Gruppo Fratres di Fiumicino Donatori di Sangue in collaborazione con l’Associazione “L’Arcobaleno di Ale”.

Sono stati tantissimi i donatori che in mattinata si sono recati presso il parco di Fiumicino con il comune obiettivo di donare amore, speranza e vita. I volontari dell’Associazione di Fiumicino si sono occupati di tutti gli aspetti burocratici e sanitari riguardanti la donazione offrendo, altresì, a tutti i partecipanti una gustosa colazione, a ringraziamento del prezioso gesto di generosità ed altruismo. A tutte le mamme è stata anche regalato un gadget della Fratres.

“Per noi è l’ottavo anno che organizziamo questa iniziativa insieme con l’Associazione L’Arcobaleno di Ale, che ci supporta per tutti gli aspetti logistici ed organizzativi, mettendo a disposizione il parco di Via Giuseppe Moschini per l’organizzazione dell’intero evento – ha affermato Roberta Zoppo, Presidente del Gruppo Fratres Fiumicino Donatori Sangue – Ringrazio in particolare Immacolata Mugnano per la sua sensibilità ed attenzione nei confronti della tematica della donazione sangue e per essere sempre partecipe agli eventi promossi dalla nostra organizzazione, insieme con l’Amministrazione Comunale di Fiumicino”.

“Desidero esprimere tutto il mio apprezzamento e dei numerosi i volontari dell’Associazione, a tutti i donatori, in quanto grazie al loro prezioso gesto, silenziosamente, salvano la vita di tante persone. Noi donatori rappresentiamo solo una piccola goccia di quell’immensa quantità di sangue che giornalmente occorre per risolvere emergenze e curare malattie gravi, in quanto il sangue non si riproduce artificialmente. Chi dona ha, invece, la possibilità di regalare un domani a chi soffre, mediante un immenso valore umano, etico e civile” ha concluso la Presidente Roberta Zoppo.

Presente per l’Amministrazione Comunale l’Assessore alla Cultura e Sport Federica Poggio che ha ringraziato i donatori di sangue per il prezioso contributo che apportano all’intera comunità, incentivando, con il loro atto di generosità, la salvezza di diverse vite umane. L’Assessore Poggio ha anche rivolto parole di incoraggiamento a tutti i volontari presenti presso il Parco Alessandro Ceccarelli, affinchè proseguano la loro opera di sensibilizzazione nei confronti della donazione sangue, auspicando una partecipazione sempre più numerosa, in particolare di giovani del territorio attenti ed attivi nei confronti del prossimo.

“Come ogni anno, siamo onorati di ospitare l’Associazione Fratres di Fiumicino. Il Parco Alessandro Ceccarelli, nel giorno dedicato alle mamme, ha accolto con gioia l’autoemoteca utile alla donazione sangue. Mi sento di dire che in questo giorno così speciale, abbiamo tutti la possibilità di fare un doppio dono, perché donare il sangue fa bene due volte, a chi lo dona e a chi lo riceve! Buona festa della mamma a tutte, soprattutto alla mia, che mi guarda dal cielo” sono le parole di Mamma Imma, dell’Associazione “L’Arcobaleno di Ale”