Parco Archeologico Ostia Antica, gli appuntamenti di marzo tra ricerca, celebrazioni e visite guidate

Un calendario ricco di iniziative culturali e archeologiche anche in occasione della Giornata Internazionale della Donna

di Dario Nottola

Sono numerosi gli appuntamenti in agenda, nel mese di marzo, all’interno delle aree del Parco archeologico di Ostia Antica, dove è entrato ora in vigore l’orario primaverile per le visite. Il 7 marzo l’Università belga di Louvain organizza una giornata di studi dedicata alle più recenti ricerche ad Ostia Antica. Per il Parco partecipa l’archeologa Claudia Tempesta con un intervento dal titolo “Ostia communis patria. The harbour of Rome as a model for an international research laboratory“.

L’8, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, è previsto l’ingresso gratuito a tutte le donne in tutti i siti del Parco. In programma la visita guidata, alle 11, di Coopculture “Donna e religione e potere. Da Scribonia a Penelope fino a Donald Trump”, un percorso tutto al femminile tra case, botteghe e templi di Ostia Antica, ed alle 12.30, la visita guidata “Storie di donne al Museo Ostiense” a cura del Direttore del Parco, Alessandro D’Alessio, e dell’archeologa Cristina Genovese. Il 10 alle 15, alla presenza del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, saranno presentati i risultati degli scavi del progetto di ricerca “Ops – Ostia Post Scriptum”, nel corso dei quali è venuto in luce un “mikwé”, un bagno lustrale ebraico che conferma la presenza ad Ostia di una forte comunità ebraica in età romana.

Il 12, alle 10.30, in agenda una visita guidata della durata di due ore al Museo delle Navi di Fiumicino con un focus sui restauri appena conclusi dei relitti. Non è richiesta prenotazione. Come ogni inverno, sono stati oggetto di un’attività di copertura stagionale con lo scopo di preservarli dall’esposizione alle intemperie, agli sbalzi termici e all’umidità.

Con il ritorno della bella stagione, in primavera, alcuni dei più delicati mosaici ostiensi e della Necropoli di Porto all’Isola Sacra, saranno nuovamente scoperti. Infine, sono state avviate le attività laboratoriali che coinvolgono gli studenti dell’IIS Via Saponara 150 di Acilia e i soci dell’Associazione Culturale Agro Isola Sacra insieme al film-maker Simone Vacca.

Fino al 31 marzo gli Scavi di Ostia e i Porti imperiali di Claudio e di Traiano osservano il seguente orario: ultimo ingresso alle ore 16.15 con uscita alle ore 17.15. Dal 1° marzo il Museo Ostiense osserva il seguente orario: 9.30-16.15. Fino al 15 giugno il Castello di Giulio II osserva il seguente orario: 10.30-19.30 (ultimo ingresso: 19).