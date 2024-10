Parco Archeologico di Ostia Antica, tutti gli appuntamenti del weekend e quelli prossimi

Sabato 19 e domenica 20 ottobre, il Museo delle Navi di Fiumicino e il Castello di Giulio II a Ostia Antica sono aperti dalle 19.30 alle 23

di Dario Nottola

Nell’agenda del week-end al Parco Archeologico di Ostia Antica domani sabato 19 e domenica 20 ottobre il Museo delle Navi di Fiumicino e il Castello di Giulio II a Ostia antica sono aperti gratuitamente dalle 19.30 alle 23, ultimo ingresso 22.30.

Domenica 20 ottobre L’Area archeologica di Ostia antica ospita DE-SIDERA ET DIS-ASTRA – laboratori di espressività teatrali a cura di Fabrica. Per partecipare prenotazione via e-mail a info@fabricassociazione.it. La settimana prossima, giovedì 24 e sabato 26, sono in programma due visite guidate: giovedì 24, alle 10.30, al Museo delle Navi visita guidata al museo con focus sugli interventi di restauro compiuti e in corso sui relitti, a cura di Tiziana Sorgoni. Evento gratuito, compreso nel biglietto di ingresso al Museo, non è necessaria prenotazione.

Sabato 26, alle 10, nell’Area archeologica dei porti di Claudio e di Traiano a Fiumicino visita guidata con focus mirato sulle tecniche murarie degli edifici portuali, a cura di Marina Lo Blundo e Valeria Di Cola, ideatrice del progetto “Muri per tutti”. Evento gratuito, compreso nel biglietto di ingresso all’area archeologica; è richiesta la prenotazione via -mail a pa-oant.portus@cultura.gov.it.