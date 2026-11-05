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Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 5 Novembre 2026

Parco archeologico di Ostia Antica, novembre tra realtà immersiva, cultura e nuove iniziative

Dal 10 novembre arriva l’App Ostia Antica e il biglietto Plus per un viaggio virtuale nel passato. In programma anche la presentazione di un libro e il ritorno di “Muri per tutti”

 

di Dario Nottola

 

Il mese di novembre porta con sé una ventata di novità nelle aree archeologiche di Fiumicino e Ostia Antica. Lunedì 9, alle 11, alla presenza del Capo Dipartimento “DiVa”, Alfonsina Russo, sarà presentato il Progetto Multimediale Ostia, che amplia l’offerta culturale del Parco mediante esperienze di realtà immersiva indoor e outdoor.

 

Dal 10 sarà scaricabile gratuitamente da iOS Store e Play Store l’“App Ostia Antica”, che consente di accedere a contenuti multimediali ulteriori semplicemente inquadrando il pannello didattico interessato. Per usufruire delle ricostruzioni virtuali 3D si possono acquistare appositi occhialini in biglietteria.

 

 

Sempre dal 10, il biglietto Plus (5 euro) consentirà di usufruire della realtà immersiva e di calarsi nell’atmosfera di Ostia e di Portus di quasi 2.000 anni fa. La visione, mediante Oculus, avverrà in uno dei fornici del teatro per quanto riguarda gli Scavi di Ostia, in un ambiente del Piazzale Torlonia per quanto riguarda Portus, a Fiumicino.

 

 

Il 21, alle 11, presso il Salone monumentale del Castello di Giulio II, è in agenda la presentazione del libro “La banda dei piedi scalzi. La rapina del secolo alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma” di Pompeo Micheli.

 

 

Infine, ancora il 21, torna il progetto di Valeria Di Cola “Muri per tutti” nell’Area archeologica dei porti imperiali di Claudio e di Traiano, a Fiumicino, alla scoperta, in anteprima, dell’area del Palazzo Imperiale, alla fine degli interventi di restauro e di valorizzazione.

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