Parco archeologico di Ostia Antica, novembre tra realtà immersiva, cultura e nuove iniziative

di Dario Nottola

Il mese di novembre porta con sé una ventata di novità nelle aree archeologiche di Fiumicino e Ostia Antica. Lunedì 9, alle 11, alla presenza del Capo Dipartimento “DiVa”, Alfonsina Russo, sarà presentato il Progetto Multimediale Ostia, che amplia l’offerta culturale del Parco mediante esperienze di realtà immersiva indoor e outdoor.