Halloween da record a Maccarese: quasi mille partecipanti alla “Caccia al dolcetto”

Grande successo per la quinta edizione dell’iniziativa organizzata da Maccarese S.p.A. nel vivaio storico. Bambini e famiglie protagonisti di una serata magica tra natura, mistero e dolciumi. E a dicembre è in arrivo una nuova sorpresa per i più piccoli

di Dario Nottola

Quasi un migliaio di persone hanno preso parte, ieri sera, alla quinta edizione della “Caccia al dolcetto”, l’iniziativa di Halloween organizzata da Maccarese S.p.A. nel vivaio storico, che anche quest’anno ha richiamato numerose famiglie di Fiumicino e dei territori limitrofi.

Per l’occasione, i 33 ettari del vivaio si sono trasformati in un percorso suggestivo immerso nella natura, tra alberi illuminati dalle torce, occhi misteriosi disseminati nei prati, alberi di lecca-lecca e decine di chili di dolciumi nascosti lungo il tragitto.

A vivere da protagonisti la serata sono stati i bambini, impegnati nella ricerca dei dolcetti e nella scoperta di un ambiente inedito, reso ancora più suggestivo dal buio. Un’esperienza in cui la natura si è intrecciata con la magia di Halloween, offrendo ai più piccoli l’occasione di confrontarsi con la paura del buio in modo giocoso e di condividere un momento speciale con i genitori.

La partecipazione conferma il successo di un’iniziativa ormai consolidata, capace di coinvolgere un pubblico sempre più ampio. Già familiare a tanti bambini e ragazzi di Fiumicino, grazie alle attività didattiche realizzate con le scuole, il vivaio storico si conferma uno spazio dedicato alla scoperta della natura, all’incontro e alla socialità, che continua ad aprirsi a nuove occasioni di partecipazione per il territorio.

Maccarese S.p.A. è già al lavoro per organizzare i prossimi appuntamenti in programma a dicembre, nel cui calendario sarà inserita anche una nuova iniziativa dedicata ai più piccoli. I dettagli saranno annunciati prossimamente.

𝐋𝐚 𝐦𝐚𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚: 𝐁𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐢, 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐞𝐯𝐢: 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐚 𝐚𝐯𝐯𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐯𝐢 𝐚𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚!”, la promessa della Maccarese S.p.A.