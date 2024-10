Oasi Lipu Ostia, al via il nuovo Corso di Birdwatching

Gli incontri avranno luogo presso il Centro Visite dell’Oasi Lipu CHM di Ostia: ecco il calendario degli appuntamenti.

di Dario Nottola

Da sabato 26 ottobre scatta il nuovo Corso di Birdwatching presso l’Oasi Lipu di Ostia. Il Corso, che sarà tenuto da Vincenzo Trezza del Gruppo Birdwatching Lipu Ostia, prevede incontri teorici ed uscite sul campo, anche presso l’Oasi lidense, vero e proprio scrigno di biodiversità in cui sono state censite ben 219 specie di uccelli. I primi due appuntamenti, che proseguiranno fino al 12 gennaio 2025, saranno sabato, dalle 16 alle 18.30, con “Conosciamo il birdwatching, come leggere una guida”; domenica 27 ottobre, dalle 10.30 alle 13, l’ “Uscita pratica bw all’Oasi Lipu CHM di Ostia, primo approccio in oasi”.

“Il Birdwatching è l’osservazione degli uccelli liberi in natura. Una passione straordinaria che può conquistare, avvincere chiunque, grandi e bambini – sottolinea l’Oasi – Il mondo del Birdwatching è un’infinita scoperta perché infinite sono le specie di uccelli da osservare, diverso come i tanti habitat in cui praticarlo, colorato come le quattro stagioni dell’anno. Il birdwatching nasce alla fine dell’Ottocento ma si impone soprattutto negli ultimi decenni, con il diffondersi tra la gente dell’ambientalismo e dell’interesse per la natura. Oggi il Birdwatching è un’attività praticata in tutto il mondo, da appassionati, esperti ma anche da persone comuni e personaggi famosi, come Paul McCartney e Mick Jagger”.

Il calendario degli appuntamenti proseguirà con tale programma:

– Venerdì 8 novembre: 2° incontro Uccelli di acque profonde, dei mari e grandi laghi – orario 20-22,30

– Sabato 16 novembre 3° incontro Uccelli di acque poco profonde, delle rive e delle coste – orario 16-18,30

– Domenica 17 novembre Uscita bw didattica all’Oasi Lipu CHM di Ostia, didattica in oasi – pomeriggio orario 15-18,30

– Sabato 23 novembre 4° incontro Identificare gli Uccelli campestri non passeriformi orario 16-18,30

– Sabato 30 novembre Uscita bw didattica all’Oasi LIpu CHM di Ostia, didattica in oasi – mattina orario 10,30-13

– Sabato 30 novembre 5° incontro Come identificare gli uccelli passeriformi. orario 16-18,30

– Domenica 15 dicembre Uscita didattica con il Gruppo Birdwatching LIPU Ostia -intera giornata- orario dalla mattina -dalle 9,00- nella Riserva del Litorale Romano

– Sabato 11 gennaio 2025 6° incontro avifauna meno osservabile & saluti di fine corso -orario 16-18,30

Avvio calendario uscite birdwatching 2025

12 gennaio 2025 Uscita con il Gruppo Birdwatching LIPU Ostia – intera giornata: gli acquatici del Lago di Vico (VT) – da definire

Le date delle uscite possono subire variazioni per cause di forza maggiore.

Gli incontri avranno luogo presso il Centro Visite dell’Oasi Lipu CHM di Ostia. Per info e prenotazioni: vincenzo.trezza@yahoo.it