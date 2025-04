Nuovo volo della Georgian AirWais tra Tiblisi e Fiumicino

Oggi l’inaugurazione, presso l’Aeroporto Leonardo Da Vinci

di Fernanda De Nitto

E’ stato inaugurato, presso l’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, il nuovo collegamento aereo diretto tra Roma e Tbilisi, gestito dalla compagnia aerea Georgian Airways. Presente, alla cerimonia ufficiale di inaugurazione della nuova rotta, Mr. Irakli Mezvrishvili, Ceo della Georgian Airlines Gruop, società che include anche la Georgian Airways, insieme con l’ing. Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma.

La compagnia aerea georgiana da oggi, e per l’intera stagione estiva, garantirà due voli diretti da Tblisi a Fiumicino, previsti per le giornate del mercoledì e sabato. Il collegamento con l’aeroporto intercontinentale di Fiumicino integra l’odierna offerta della Georgian Airways che è già presente, attraverso collegamenti diretti, con le città italiane di Milano e Forlì, rispettivamente con tre voli a settimana in Lombardia ed uno per la città romagnola.

Il primo volo della compagnia aerea di bandiera georgiana sarà operato da un Boeing 737-800, offrendo ai passeggeri, attraverso una rotta no stop, prevista esclusivamente per le ore diurne, la massima comodità di volo e un confort consono alle esigenze di tutti i viaggiatori. Anche per ciò che concerne il bagaglio, lo stesso è incluso nella tariffa standard.

TIBLISI Tbilisi è la capitale della Georgia, situata nel cuore del Caucaso, metropoli accogliente ed ospitale, dal fascino inconfondibile. Con oltre 1,5 milioni di abitanti Tbilisi è la città più grande della Georgia, connubio di storia antica, tradizioni autentiche e sviluppo turistico e commerciale; luogo ideale per una vacanza ricca di ricordi indimenticabili. La crescente popolarità della Georgia come destinazione turistica internazionale ha messo Tbilisi nella mappa dei viaggia globali, con una capitale che ha visto negli anni importanti investimenti nel settore turistico e ricettivo, grazie agli splendidi paesaggi urbani, ai musei e gallerie nazionali, ai monumenti storici e per il suo essere un crogiolo di culture in una metropoli variegata di attrazioni.

“Oggi abbiamo inaugurato una nuova rotta aerea tra due capitali del mondo, verso un territorio che sta crescendo molto e che sta divenendo una parte strategica per l’economia e il turismo internazionale – ha dichiarato, prima della partenza del primo volo per Tbilisi della Georgia Airways, il Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma, Ivan Bassato – Ricordiamo che questa nuova rotta si somma ad una rete di collegamenti aerei molto sviluppata. Nel 2024 Fiumicino è stato, infatti, inserito nella lista dei dieci aeroporti meglio connessi al mondo. Questo risultato è dato dalla capacità di attirare attenzione verso i flussi e collegamenti mondiali con paesi anche non vicinissimi. Una grande varietà di offerta per i passeggeri che vogliono iniziare o terminare il loro viaggio a Fiumicino e la qualità che garantiamo in questo aeroporto ci posiziona in una situazione di grande positività e di ulteriore sviluppo”.

“La rotta per Tbilisi, prevista momentaneamente per la stagione estiva, ha ampi margini di crescita, tali da confermarsi nel tempo come destinazione annuale. Siamo sicuri che la Georgian Airways si troverà bene a Roma insieme con le altre cento, circa, compagnie aeree, che testimoniano quanto il Leonardo Da Vinci sia luogo di collegamenti aerei globali” ha concluso Ivan Bassato