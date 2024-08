Nuovo Bando di Servizio Civile Universale per il Giubileo

Previsto un rimborso mensile di 507,30 euro e si svolgerà presso l’ufficio della Pro Loco di Fiumicino

In occasione dell’imminente inizio del Giubileo, è uscito un nuovo Bando di Servizio Civile Universale, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – assegna alla Pro Loco Fiumicino, quale sede accreditata, 2 operatori, oltre a quelli che già hanno preso servizio a luglio scorso.

“Si tratta di una valida opportunità per le ragazze ed i ragazzi del nostro territorio per rendersi utili alla collettività, con un’attività formativa che permette loro di imparare le dinamiche del lavoro e della vita sociale – dichiara Giuseppe Larango, Presidente della Pro Loco di Fiumicino – La nostra realtà impiega gli Operatori di SCU dal 2004 ed è sempre stata un’esperienza valida per i giovani che possono approfittare di questa possibilità, per crescere e migliorare la propria formazione”.

Un anno di servizio prevede un rimborso mensile di 507,30 euro e si svolgerà presso l’ufficio della Pro Loco di Fiumicino, in piazza G.B. Grassi 12, quale sede di attuazione dei progetti di SCU.

Tutte le informazioni sui requisiti, scadenza della domanda e modalità di presentazione è possibile contattare la Pro Loco ai seguenti recapiti:

– Cell. 329 368 2161

– Mail Info@prolocofiumicino.it