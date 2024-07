Eventi estivi, in agenda tanti eventi da oggi a domenica tra Fregene, Maccarese e Fiumicino

Un ricco programma di serate per gli amanti della musica, della lettura, del cinema e degli spettacoli dal vivo

di Dario Nottola

Accanto all’apertura di “Notti Estate” stasera, alle 21.30, con Neri Marcorè, nella pineta Fellini di Fregene (domenica sera per la rassegna culturale Salotti d’Autore ci sarà Carlo Verdone), in agenda tanti eventi da oggi a domenica tra Fregene, Maccarese e Fiumicino.

La Musica sarà al centro di “Skilladay A Rockin Lovers Festival”, alla sesta edizione, in programma dal 12 al 14 luglio sulla spiaggia libera del Lungomare della Salute, all’interno del Fiumicino Beach Village 2024, con ingresso libero ed il patrocinio del Comune di Fiumicino. Ci saranno concerti ed un concorso di musica emergente con l’esibizione delle 10 band selezionate. Domenica, dalle 17, ospiterà “Io se posso comunico”, un laboratorio di lingua dei segni.

Domani, invece, tornano “Le notti di Fregene” con, dalle 19, la zona pedonale su viale Castellammare, nel tratto tra via Rapallo a via Bordighera, ed il raduno delle moto Harley-Davidson. Ed ancora il Singita Miracle Beach di Fregene darà il via alla stagione estiva con il primo di una serie di quattro eventi. Il debutto è affidato a “Libera Celebrate Life!”, una serata ispirata alla più sentita festa tradizionale messicana, il Dia de los Muertos, per la celebrazione delle vita, con installazioni artistiche colorate, esibizioni di artisti di strada e un DJ set a cura di Manuel Dee, Brothers Affair e Simone Russo.

Fiumicino ospiterà il 4° Festival della Pizza a Portafoglio il 13 e 14 luglio, dalle 18 alle 24, in Largo Marinai d’Italia. Durante le due serate, sotto la ruota panoramica, la Darsena si trasformerà in un punto di ritrovo per famiglie ed appassionati di cucina, offrendo una vasta selezione di pizze a portafoglio preparate da alcuni dei migliori chef – pizzaioli del Lazio. Il festival inoltre prevede intrattenimento musicale, stand gastronomici, attività per bambini.

Sarà un weekend, infine, per Maccarese caratterizzato da quattro eventi estivi al Castello San Giorgio ed al Museo del Saxofono. Ultimi due appuntamenti della rassegna “Maccarese d’Estate 2024”. Sabato 13 luglio, alle 19, in programma le visite guidate gratuite al Castello San Giorgio; sempre sabato, alle 21.30, nei Giardini del Castello, con ingresso libero e gratuito, il concerto di “Lorenzo & The Secrets”, con il meglio della musica italiana e grandi successi degli anni 70’, 80’ e 90’. Ed ancora, doppio appuntamento al Museo del Saxofono, nell’ambito delle rassegne estive “Fai Bei Suoni” e “Jazz & Movies”. In via dei Molini, angolo via Reggiani, sabato 13, alle 21.30, è in programma una serata all’insegna dei ritmi più travolgenti degli anni ‘50 con un repertorio di rhythm & blues, swing e jump blues, con la formazione “Roberta Vaudo & The Blue Whistles”. Un ensemble costituito da Roberta Vaudo alla voce, Paolo Innarella al sax tenore e flauto traverso, Alessandro Cipollari alla chitarra, Light Palone al contrabbasso e Lorenzo Francocci alla batteria. Il progetto vede reinterpretar e le grandi indimenticabili voci di Ruth Brown, LaVerne Baker, Varetta Dillard ed Etta James in un concerto ricco di ballads e brani blues “evergreen” e che prevede anche incursioni in altri generi musicali in voga nello stesso periodo, spaziando dal boogie woogie al rock and roll.

Domenica 14, alle 21.30, l’ascolto si sposta all’arte della musica nel cinema con “Saxappeal”, un’originale lettura del binomio sax ed eros in campo cinematografico. Un concerto-racconto con aneddoti, curiosità, filmati. L’evento, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, rientra nella rassegna “Jazz & Movies”, progetto patrocinato e realizzato grazie al contributo dell’Amministrazione della Città di Fiumicino.

(Foto crediti Singita)