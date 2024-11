Non solo sfilate, al SuperCat Show di Roma tante le adozioni del cuore

Tanti trovatelli e tutti con una triste storia alle spalle verranno al SuperCat Show di Roma in cerca di un’adozione del cuore.

Ariel e Isabel, 4 mesi, due dolcissime sorelline trovate in una discarica davanti a una strada pericolosa, si sono fatte forza a vicenda finché una signora le ha trovate, dolcissime e molto giocherellone: sono molto legate, sarebbe meglio un’adozione di coppia. Duchessa, un anno e mezzo, è stata trovata per strada coi suoi cuccioli, è il classico caso di gatta di proprietà fatta uscire senza sterilizzazione e alla mercè dei pericoli, scaricata perché incinta: i suoi piccoli hanno trovato casa, lei no, ora sterilizzata e testata fiv felv negativo. Nina, gatta nera di 4 mesi, è stata trovata spaesata sul ciglio di una strada di Roma, è dolcissima, mentre Franco, 6 mesi, gatto tigrato, è frutto di una cucciolata di strada, i suoi fratelli sono stati tutti adottati, lui no, un “piccolo anatroccolo” bello, giocherellone e affettuoso, test fiv felv negativo. Olivia, 3 anni è una piccola guerriera, è stata trovata da sola, abbandonata, in una casa sgomberata, la sua famiglia umana non ha apprezzato la sua dolcezza e bellezza, lei ha convissuto con due pitbull per cui è compatibile coi cani, ma non con i gatti.

Sono solo alcuni dei mici che saranno al SuperCat Show 2024 al corner adozioni dell’Arca – Gatti della Piramide odv www.igattidellapiramide.it di Marzia Pacella, partner storico della due-giorni, la più grande mostra felina di sempre, interamente dedicata ai gatti, che si terrà sabato 16 novembre (ore 10.30-19.00) e domenica 17 novembre (ore 10.00-19.00) alla Nuova Fiera di Roma (Ingresso EST, Padiglione 1, www.supercatshow.com).

“Siamo orgogliosi di ribadire che la nostra manisfestazione è l’unica che ha così tante razze di gatti, l’unica che esiste da oltre mezzo secolo, visto che siamo alla 26° edizione e l’unica che ha un corner adozioni per trovare casa a tanti mici in difficoltà”, afferma l’organizzatore Gianluca Guarino. Saranno due giorni di sfilate di vanità, mostre, adozioni del cuore, miao-mercatino, giochi interattivi, spettacoli per grandi e piccini.

(Nella foto, Ariel, Duchessa e Nina)