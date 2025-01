Nell’Aeroporto di Fiumicino 150 nuovi posti di lavoro nei punti vendita Autogrill

D’intesa con la Città Metropolitana di Roma, anche a Fiumicino tre appuntamenti di Recruiting Day

Nuove opportunità professionali per 150 diversi profili in tutti i marchi della catena Autogrill nei punti vendita dell’aeroporto. In cosa consiste il recruiting day? In un appuntamento di informazione a 360 gradi sui profili ricercati, con successiva candidatura e colloquio nella stessa sede.

Un’offerta di lavoro che non pone limiti di età ed è aperta a tutti i livelli di esperienza, rappresentando un’opportunità da cogliere per tantissime persone alla ricerca di un collocamento professionale.

“Ringrazio il consigliere di Città Metropolitana Mariano Angelucci per aver coinvolto anche la città di Fiumicino nei #RecruitingDay di #autogrill – commenta la consigliera comunale Paola Meloni – Verranno promosse infatti anche sul nostro territorio in 2/3 diverse località, tre giornate di informazione e auto candidatura con colloquio immediato coi rappresentanti della società Autogrill”.

“Le posizioni aperte – spiega – riguardano in gran parte il settore gastronomico, ma è possibile nel colloquio diretto candidarsi anche per altri profili. Sono all’esame luoghi e date per gli appuntamenti di Fiumicino che avranno luogo verosimilmente dopo la metà di Febbraio“.

“Il settore dell’accoglienza turistico ricettiva è uno dei più importanti sul nostro territorio, un biglietto da visita che ci rappresenta e che deve essere inteso in un’ottica di qualità e professionalità crescenti e riconoscimento contrattuale adeguato” conclude Paola Meloni