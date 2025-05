Nella nave romana Liburna le riprese del documentario storico “La Guerre des Gaules”

Comitato Saifo: “Un onore per noi accogliere un progetto così importante, che unisce ricerca, storia e divulgazione”

di Dario Nottola

La Liburna romana, a Fiumicino, ha accolto una squadra di produzione francese in visita per le riprese del documentario storico “La Guerre des Gaules”, diretto da Laurence Thiriat, che andrà in onda su France 5 verso la fine del 2025.

Il documentario si basa sul libro “De Bello Gallico” scritto da Gaio Giulio Cesare, un resoconto diretto delle sue campagne militari in Gallia. Tra gli episodi raccontati, c’è una battaglia avvenuta nel Morbihan, in Bretagna, dove Cesare descrive particolari navi dei Veneti (celti, non i Veneti italiani). Queste navi, usate per trasportare metalli preziosi, si muovevano solo con il vento e non avevano remi, un tipo di imbarcazione totalmente diversa da quelle romane. La nave veneta descritta da Cesare oggi non esiste più, così come per molto tempo non esisteva più la Liburna. Entrambe, però, sono state ricostruite grazie a studi storici e archeologici accurati.

È proprio questo parallelismo che ha portato la troupe a Roma: la Liburna rappresenta un raro esempio moderno di ricostruzione navale antica, utile a comprendere meglio se ciò che Cesare scrisse corrispondeva davvero alla realtà. Durante le riprese è stato intervistato l’archeologo Matthieu Gabarda, esperto di quinqueremi, accompagnato dalle operatrici Emilie Aigè e Fanny Bégoin.

“E’ un onore per noi accogliere un progetto così importante, che unisce ricerca, storia e divulgazione. Presto condivideremo altri contenuti dietro le quinte delle riprese”, commenta il Comitato Saifo.