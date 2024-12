Natale, Mario Baccini e Federica Poggio al Presepe Isolano realizzato dall’Associazione Agro di Isola Sacra

Quest’anno è stato dedicato alla memoria della Dottoressa Oriana Scatolini, recentemente scomparsa

Il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, insieme all’Assessore alla Cultura, Federica Poggio e ai consiglieri comunali, ha visitato il Presepe Isolano realizzato dall’Associazione Agro di Isola Sacra e che quest’anno è stato dedicato alla memoria della Dottoressa Oriana Scatolini, recentemente scomparsa.

“I simboli sono importanti, ci ricordano chi siamo e da dove veniamo, e quest’opera è una testimonianza forte delle nostre radici – ha dichiarato il Sindaco ai cittadini presenti all’inaugurazione – Il Natale non è solo l’albero, il cibo e i regali, ma un momento per fermarci a riflettere sui valori che ci uniscono e sulle tradizioni che li accompagnano. Quest’anno, inoltre, l’omaggio alla Dottoressa Scatolini, aggiunge un significato speciale alla rappresentazione, celebrando il contributo di chi, come Oriana, ha fatto tanto per la nostra comunità”.

Un ringraziamento all’Associazione Agro di Isola Sacra, anche da parte dell’Assessore alla cultura Federica Poggio, per la dedizione dimostrata nel portare avanti questa tradizione. Il presepe rimarrà esposta al pubblico fino all’Epifania.