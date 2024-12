Museo Saxofono di Fiumicino, sabato 21 dicembre il Concerto di Natale con Alberto Botta & Friends

In scena il batterista di Renzo Arbore con musicisti swing scena romana

di Dario Nottola

Sabato 21 dicembre il Museo del Saxofono di Fiumicino si trasformerà in un palcoscenico natalizio per ospitare il concerto di Alberto Botta & Friends. Una serata, dalle 21, a base di jazz, swing e i classici natalizi.

Alberto Botta, il mitico batterista di Renzo Arbore e della storica trasmissione “Quelli della Notte”, sarà affiancato da un ensemble di musicisti swing della scena romana: sul palco saliranno Daniela Terreri alla voce, Vincenzo Lucarelli al pianoforte, Giuseppe Ricciardo al sax tenore, Carlo Ficini al trombone e Guido Giacomini al contrabbasso. Insieme daranno vita a un viaggio musicale che spazia dalla fine dell’Ottocento agli anni d’oro dello swing tra le due guerre, reinterpretando i grandi successi natalizi con una brillante originalità.

Eclettico, carismatico e travolgente, Alberto Botta non è solo un batterista di grande talento, ma un vero showman. Tra suoni, battute e interazioni col pubblico, Botta riesce a riportare il jazz alle sue radici: “Il jazz è sempre stato creatività, energia e intrattenimento. È nato per far ballare e divertire, e io amo mischiare il virtuosismo con un pizzico di spettacolo.”

“Anche quest’anno il concerto di Natale del Museo del Saxofono sarà un’occasione speciale per ritrovarsi, condividere la gioia della buona musica e scambiarsi gli auguri per la festività più amata – afferma Attilio Berni, direttore del museo – Questo evento rappresenta non solo un momento culturale di grande prestigio, ma anche un tributo alle risorse del nostro territorio e alla missione del museo di promuovere la cultura”.

Durante l’evento verrà inoltre presentata la nuova pubblicazione del museo, “Conn Saxophones”, realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, un’opera prestigiosa, frutto di un grande lavoro di acquisizione, studio e ricerca effettuato sugli strumenti costruiti dalla storica fabbrica Conn. Si tratta di un’accurata testimonianza del grande patrimonio culturale custodito nel Museo del Saxofono, un catalogo destinato a emozionare tutti, dai musicisti professionisti ai semplici appassionati dello strumento, ispirare nuovi studi e a suscitare un più vivo interesse per la cultura degli strumenti musicali a fiato nel nostro paese.

