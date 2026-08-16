Miss Italia Lazio, Elisa Buoninconti di Fiumicino tra le protagoniste della finale di Rocca Priora

La 18enne fiumicinese, bagnina, cantante, modella e insegnante di nuoto, entra nella cinquina della finale regionale. A conquistare la fascia di Miss Bellezze del Lazio 2026 è Federica Rizza, 26 anni di Formia

C’è anche Elisa Buoninconti, 18 anni di Fiumicino, tra le cinque protagoniste della finale regionale di Miss Italia Lazio andata in scena a Rocca Priora, davanti a una piazza Zanardelli gremita. Bagnina, cantante, modella e insegnante di nuoto, la giovane fiumicinese si è distinta tra le 22 concorrenti che hanno animato una delle serate più suggestive del percorso regionale del concorso.

A conquistare il titolo di Miss Bellezze del Lazio 2026 è stata Federica Rizza, 26 anni di Formia, incoronata al termine della finale nella suggestiva cornice di Palazzo Savelli.

Occhi e capelli castani, di professione educatrice, Federica sogna un futuro nel mondo della televisione e, in particolare, di poter un giorno calcare le scene come presentatrice. Il suo modello di riferimento è Silvia Toffanin. Con la vittoria di Rocca Priora conquista la fascia di Miss Bellezze del Lazio 2026 e l’accesso alle Prefinali Nazionali di Miss Italia, in programma dal 1° al 3 settembre al Palazzo dello Spettacolo di Roma.

A cingerle la fascia e a celebrare il momento della vittoria è stato Franco Spoto, presidente del Consiglio Comunale di Rocca Priora, che ha incoronato la neo Miss davanti al numeroso pubblico presente in piazza Zanardelli.

Una proclamazione vissuta con grande emozione. Subito dopo la vittoria, Federica, visibilmente commossa, è stata raggiunta dalle altre ventuno concorrenti, che l’hanno circondata in un grande abbraccio, trasformando il momento conclusivo della competizione in una delle immagini più belle della serata.

Secondo posto per Lucrezia Nardi, 20 anni di Caprarola, iscritta al DAMS, con la passione per la moda e il cinema e il sogno di lavorare nel mondo della televisione.

Terza classificata Gioia Gusci Renzetti, 18 anni di Subiaco, studentessa di Giurisprudenza e appassionata di equitazione.

A completare la cinquina delle protagoniste della finale Elisa Buoninconti, 18 anni di Fiumicino, e Chiara Quaranta, 18 anni di Ostia. Elisa porta con sé un profilo particolarmente poliedrico: lavora come bagnina, coltiva la passione per il canto e la moda ed è anche insegnante di nuoto. Chiara, invece, è appassionata di danza, viaggi e moda.

Tra i momenti più riusciti e visivamente coinvolgenti della serata, la sfilata “Flower Power”, dichiarato omaggio agli anni Settanta e alla loro esplosione di colori, libertà e creatività.

Le 22 ragazze in gara hanno scelto personalmente gli abiti da portare in scena, costruendo ciascuna la propria interpretazione di quell’immaginario e trasformando la passerella in un vero quadro d’epoca. Non una semplice sfilata a tema, ma un momento capace di raccontare la personalità delle concorrenti e la loro sensibilità nel rileggere uno dei periodi più riconoscibili del recente passato.

Con spontaneità, gusto e capacità di creare atmosfera, le giovani Miss hanno dimostrato ancora una volta di saper andare oltre la passerella, facendo della moda anche uno strumento di racconto e di memoria.

A rendere speciale la finale è stata soprattutto la risposta di Rocca Priora. Piazza Zanardelli si è presentata pienissima e il pubblico ha seguito con attenzione l’intera serata, accompagnando passo dopo passo le 22 concorrenti e facendo sentire la propria partecipazione nei diversi momenti dello spettacolo.

Rocca Priora e i Castelli Romani hanno così accolto e riscaldato il cuore trepidante delle ragazze in una delle tappe più suggestive del percorso regionale.

A valutare le concorrenti è stata la giuria presieduta da Tommaso Capezzone, della quale hanno fatto parte, tra gli altri, il fotografo di moda Piero Consoli, Piera Lezzi per Framesi e la consigliera comunale di Rocca Priora Ilaria Luciani.

A guidare la serata una raggiante Margherita Praticò, con la regia di Mario Gori. Particolarmente suggestivo anche l’omaggio agli 80 anni di Miss Italia. Otto video hanno riportato alla memoria del pubblico di piazza Zanardelli gli otto decenni dello storico concorso nazionale, raccontati attraverso altrettante figure iconiche nate proprio all’interno di Miss Italia: Sophia Loren, Ombretta Colli, Mita Medici, Anna Kanakis, Anna Valle, Francesca Chillemi, Miriam Leone e Samira Lui.

Otto protagoniste appartenenti a generazioni diverse che, dal cinema alla canzone, dalla televisione allo spettacolo, testimoniano quanto Miss Italia abbia rappresentato nel tempo una vera fucina di talenti e un punto di partenza per giovani donne destinate ad affermarsi sulla scena nazionale.

Volti e storie che ancora oggi appartengono all’immaginario del concorso e che hanno permesso di ripercorrere, attraverso ottant’anni di storia, anche l’evoluzione del costume e dello spettacolo italiano. Un racconto per immagini accolto dal pubblico con attenzione ed entusiasmo, trasformando l’anniversario in uno dei momenti più partecipati della serata.

La finale di Rocca Priora conferma così il forte legame tra Miss Italia Lazio e i territori, trasformando ancora una volta una piazza dei Castelli Romani in un palcoscenico capace di unire spettacolo, bellezza, aspirazioni e partecipazione popolare.

Per Fiumicino, la serata porta con sé la soddisfazione per il percorso di Elisa Buoninconti, che a soli 18 anni è riuscita a conquistare un posto nella cinquina conclusiva della tappa, mettendo in mostra talento, personalità e una pluralità di interessi che spaziano dallo sport alla musica e alla moda.

Il percorso regionale prosegue ora verso Fondi, dove martedì 18 agosto andrà in scena la quarta tappa del format regionale “Lazio, la Bellezza del Talento”. All’interno dell’appuntamento sarà assegnata la prestigiosa e storica fascia di Miss Sorriso Lazio 2026, uno dei titoli più riconoscibili della tradizione del concorso.

Anche in questa occasione sarà uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico regionale a fare da cornice all’evento: il Castello Baronale dei Caetani, che domina Piazza Unità d’Italia e accompagnerà una serata dedicata ai giovani, al talento e alla valorizzazione delle bellezze del Lazio.