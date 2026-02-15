Milleluci Dance & Fitness, dove la danza è uno stile di vita

di Fernanda De Nitto

Prosegue la rubrica del giornale dedicata alle storie e ai volti della Città, un viaggio alla scoperta delle realtà associative, sportive e culturali del territorio che questa settimana ha fatto tappa presso l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Milleluci Dance & Fitness”.

L’Associazione, trasferitasi da poco presso i nuovi locali di Via Castagnevizza, all’Isola Sacra, da oltre trent’anni è un’istituzione nel settore della danza, dove centinaia di bambine e bambini sono stati accolti e formati, ed alcuni sono divenuti dei grandi campioni di livello internazionale.

A dirigere la scuola di danza, Sabrina Caruana, plurifinalista ai campionati italiani di danze standard, latini americani e dieci balli, vicecampionessa italiana latini e dieci balli, insieme con Marco Mancini, finalista della Coppa del Mondo dieci balli e nelle più prestigiose competizioni internazionali come il Blackpool e la German Open, campione italiano latini e dieci balli.

Caruana e Mancini, accompagnandoci nella rinnovata struttura, ci raccontano cosa rappresenta per loro la danza.

“Per noi la danza è una ragione di vita, un impegno che intendiamo trasmettere a tutti i nostri allievi, a partire dai più piccolini, di circa tre anni, che all’interno della nostra struttura hanno l’opportunità di crescere a 360 gradi partendo dal gioco per arrivare al mondo del professionismo – affermano Caruana e Mancini, aggiungendo – Tutti i nostri istruttori, compresi noi, cercano di rendere l’apprendimento una vera e propria esperienza attraverso momenti di pura passione sportiva vissuti in un luogo professionale, accogliente, sicuro e motivante, per il miglioramento del benessere fisico e mentale”.

La vostra competenza e dedizione per lo sport vi hanno permesso negli anni di aggiungere al vostro palmarès personale di successi e vittorie anche un importante elenco di riconoscimenti per i vostri allievi. Quali gli ultimi trionfi raggiunti?

Le nostre vittorie più recenti sono state quelle di Diego Mignogna, campione italiano 2025, Mia Amato, campionessa italiana assoluta solo standard 2026, Antonio Credentino e Daniela De Simone, campioni italiani 2021/2023/2024 senior latini, Yaele Cianconi, campionessa italiana latin show, Maya Sansalone, 4ª classificata ai campionati italiani 2025 solo latin, e il gruppo delle campionesse italiane latin style sincronizzato e vicecampionesse italiane assoluto.

Sono diversi i corsi proposti presso la vostra scuola, tra cui spiccano i latini americani, il latin style, la danza moderna e la danza classica. C’è poi all’interno della vostra scuola un’ulteriore eccellenza sportiva, quella dell’Hip Hop del maestro Renato Casini. Quali i risultati raggiunti dai suoi allievi?

L’Hip Hop è particolarmente apprezzato e seguito dai giovanissimi che stanno raggiungendo degli ottimi risultati. Infatti, il B-Boy “Formica Atomica” Roberto Izzo si è classificato ottavo nella categoria 12-15 Classe U Ranking olimpico; “Too Much” Giuseppe De Luca si è, invece, posizionato al quarto posto per la categoria 8-11 Classe U. Grande successo per il giovanissimo “Shallow” Giovanni De Luca, terzo classificato per la categoria 12-15 Classe U. Tale risultato gli consente di entrare ufficialmente nel ranking olimpico del Club Azzurro Nazionale Fidesm-Coni.

Quali i prossimi obiettivi?



Ci stiamo preparando in questi giorni per le prossime date dei campionati assoluti in programma a Riccione dal 19 al 22 febbraio, cercando di portare a casa il massimo numero di successi in termini di vittorie e qualificazioni.

La scuola di Via Castagnevizza, dei maestri Caruana e Mancini, è una struttura all’avanguardia che accoglie e forma tantissime ragazze e ragazzi di Fiumicino e del litorale, promuovendo la danza e soprattutto lo sport in generale quale elemento fondamentale per la crescita e il miglioramento della qualità di vita.