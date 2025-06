Miglioramento scuole, l’Amministrazione comunale incontra le Dirigenti Scolastiche

Onorati: “Un confronto costruttivo per rafforzare la rete con le istituzioni scolastiche”

Si è svolto oggi, presso gli uffici comunali, un incontro tra il Vice sindaco, Giovanna Onorati, l’Assessore alla Cultura, Federica Poggio e i dirigenti scolastici dei 7 istituti comprensivi del territorio.

Durante la riunione, sono stati analizzati i bisogni di manutenzione ordinaria e straordinaria che riguardano i 35 plessi, con un’attenzione particolare alle problematiche legate alla sicurezza, all’efficienza energetica e al comfort degli ambienti.

“Si è trattato di un confronto costruttivo per rafforzare la rete tra le istituzioni scolastiche e l’amministrazione comunale – ha dichiarato Giovanna Onorati – Un’occasione per ascoltare le esigenze reali degli istituti e per garantire che tutte le scuole del nostro territorio possano essere messe nelle migliori condizioni per accogliere alunni e famiglie”.

“Un punto centrale – sottolinea – è stato il confronto sull’andamento delle operazioni di manutenzione rispetto agli anni precedenti, con l’obiettivo di ottimizzare ulteriormente i processi e valutare insieme i progressi fatti, individuando le azioni più urgenti da intraprendere”.

“L’incontro ha anche permesso di raccogliere i ringraziamenti da parte delle dirigenti scolastiche per l’attenzione e il supporto ricevuti, dimostrando come la collaborazione tra il Comune e le scuole sia fondamentale per il buon funzionamento e lo sviluppo del sistema educativo sul territorio” conclude il Vice sindaco, Giovanna Onorati