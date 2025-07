“Maria, Stella del mare”: questa mattina la partenza, da Fiumicino, della processione mariana sul mare

L’imbarcazione, scortata dalla Capitaneria di Roma coprirà oltre 120 chilometri di costa con 8 tappe

di Dario Nottola

“Chiediamo a Maria di guidare la nostra vita, che sia il nostro faro: Maria Stella del Mare, nostra ancora e nostra luce mentre si cammina, sia nostro Segno di speranza in questo tempo, con il pensiero a tutte le persone che sono nella sofferenza ed in modo particolare penso ai bambini di Gaza ed alle famiglie in Ucraina: stando uniti a Lei la speranza non la perderemo mai“.

Con questa preghiera ed esortazione il vescovo Gianrico Ruzza ha benedetto la partenza, per il secondo anno, della processione mariana sul mare, con 8 tappe sulla costa nord del Lazio, da Fiumicino a Montalto di Castro.

Tra palloncini colorati, alla presenza del Comandante della Capitaneria di Porto, Silvestro Girgenti, di una rappresentanza della Guardia costiera, dei parroci Leonardo Ciarlo e Sergio De Angelis, e diversi fedeli, processione, con a bordo il Pastore diocesano, è partita alle 10 dal porto canale: “Maria, Stella del mare” è proposta dalle diocesi di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia. Scortata da unità della Capitaneria di Roma, un’imbarcazione, con issata sulla prua una sacra Immagine della Madonna, proveniente da Santa Severa, viaggerà lungo il litorale settentrionale del Lazio per arrivare intorno alle 17.30 a Montalto di Castro.

La navigazione coprirà oltre 120 chilometri di costa con 8 tappe tra stabilimenti e spiagge libere presenti nei comuni di Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella, Civitavecchia e Tarquinia. Ad ogni sosta del natante, che rimarrà a largo, saranno presenti sulla spiaggia dei gruppi parrocchiali che staranno insieme ai villeggianti alla stazione della processione. Grazie a un sistema di altoparlanti il Vescovo potrà interagire con le persone presenti sulla battigia per una breve preghiera.

“Durante i mesi estivi il nostro mare e le nostre terre accolgono migliaia di persone in cerca del riposo del corpo e dell’anima – ha sottolineato Ruzza – Sono poi in molti ad offrire, con il loro lavoro quotidiano, la permanenza dei villeggianti: attività della pesca, forze dell’ordine che garantiscono la sicurezza, strutture ricettive, personale crocieristico, operatori portuali. Attraverso i servizi di apostolato del mare e la pastorale delle parrocchie rivierasche, le nostre diocesi si impegnano ad offrire momenti di spiritualità per accompagnare il tempo del riposo estivo e le attività lavorative. Nell’anno del Giubileo della speranza, la processione sul mare con la missione in spiaggia vuole essere una carezza per tutti, villeggianti e lavoratori, perché trovino in Maria la preziosa Stella che mostra la destinazione a cui tutti siamo chiamati, la gioia del Vangelo di Gesù” ha concluso il Vescovo Gianrico Ruzza.

Domani, sempre al porto canale, ci saranno invece la processione, con lancio di una corona di alloro, ed una cerimonia dedicate alla Madonna de Noantri di Trastevere, in ricordo del ritrovamento, nel 1535, della Sacra Statua in legno di cedro della Madonna del Carmine di Trastevere, ripescata alla foce del Tevere, da parte di pescatori corsi.

L’iniziativa, in voga da alcuni anni, è della Confraternita del Carmine della Chiesa di S. Agata in Trastevere, con la collaborazione della Capitaneria di porto di Roma, il Comune di Fiumicino e la realtà religiosa di Fiumicino e diocesana. E’ tradizione per gli abitanti del rione Trastevere e per i romani celebrare la “Madonna fiumarola”, che fu donata ai carmelitani della Basilica di San Crisogono per poi finire nella chiesa di Sant’Agata.