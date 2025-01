“Mare D’Inverno”, domenica 26 gennaio a Fiumicino iniziativa di Fare Verde Roma

Dalle 9.30 volontari e i cittadini impegnati a pulire le spiagge di Tarquinia, Civitavecchia, Fiumicino, Terracina e Fondi

Domenica 26 gennaio torna Mare d’Inverno. La manifestazione, ideata dal fondatore di Fare Verde Paolo Colli, giunta alla XXXIV edizione, è nata sulle spiagge del litorale laziale e si svolge anche nei principali litorali del panorama nazionale domenica 26 gennaio. Con la partecipazione della Regione Lazio e sotto il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Consiglio Nazionale dei Giovani, degli enti e associazioni dei territori interessati e la collaborazione della Guardia Costiera, l’iniziativa, vedrà coinvolti i volontari e i cittadini sulle spiagge di Tarquinia, Civitavecchia, Fiumicino, Terracina e Fondi.

Raccogliendo i rifiuti ci si rende conto di quanto impattanti siano le nostre azioni, questo può aiutarci a prendere consapevolezza e a modificare i nostri comportamenti, un semplice gesto diventa quindi un momento di educazione ambientale. Non si tratta infatti di una semplice pulizia, oltre a svolgere un monitoraggio delle forme di inquinamento, si effettua anche un censimento dei rifiuti presenti sulle spiagge e i dati raccolti contenenti la tipologia dei materiali saranno inviati al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Lazio e alle Amministrazioni locali corredati da proposte per ridurre o azzerare i rifiuti che finiscono in Mare.

La riduzione dei “Rifiuti, Riciclo e Riuso” per il percorso “Verso Rifiuti Zero” è la direzione che la nostra Associazione sostiene e promuove. La diffusione della cultura ecologica, basata sulla difesa dell’ambiente e della biodiversità passa necessariamente attraverso un consumo responsabile delle risorse, la preservazione degli ecosistemi, l’attenzione e il rispetto di ciò che ci circonda.

Località ove si svolgerà la manifestazione – 26 gennaio 2025:

– TARQUINIA, spiaggia Spinicci “Pian di Spille” – Strada Litoranea km 1,500, ingresso agriturismo podere “Giulio” ore 09.30

– CIVITAVECCHIA, spiaggia della marina, ritrovo piazza Betlemme – ore 09.30

– FIUMICINO, viale di Focene n.1 – ore 09.30

– FONDI, località di Capratica litorale – ore 09.30

– TERRACINA, porto Badino lato destro – ore 09.30.