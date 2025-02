“Maccarese 1925-2025”, cento anni di storia dell’azienda agricola Maccarese S.p.A.

Presentato, nell’aula consiliare, il libro degli scrittori Simone Colafranceschi e Alfredo Martini

di Fernanda De Nitto

E’ stato presentato, presso l’aula consiliare del Comune di Fiumicino, il libro “Maccarese 1925-2025”, dedicato al centenario dell’azienda agricola Maccarese S.p.A. e curato dagli scrittori Simone Colafranceschi e Alfredo Martini, con la prefazione di Maurizio Martina.

Presenti all’evento il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, l’Assessore alla Cultura Federica Poggio, il giornalista vaticanista e docente universitario Piero Schiavazzi, il Presidente di Maccarese S.p.A Andrea Benetton, l’Amministratore Delegato Claudio Destro, l’agrotecnico e divulgatore scientifico Riccardo Di Giuseppe, insieme con rappresentanti della Coldiretti e ulteriori membri della giunta e del consiglio comunale di Fiumicino.

Il libro tratta la storia centenaria dell’azienda Maccarese, una delle maggiori realtà agricole italiane, situata all’interno della Riserva Naturale del Litorale Romano ed avente oggi un’estensione di oltre tremila ettari. Il volume, sapientemente scritto da Colafranceschi e Martini, ricostruisce le vicende dell’azienda, nelle quali si rispecchiano le stagioni del cammino sociale e civile della nostra nazione. E’ la storia di un territorio che negli anni ’20 era completamente desolato e che grazie all’impegno profuso dall’azienda agricola, nata come SAB, Società Autonoma di Bonifiche, nasce e si sviluppa come una complessa attività economica ed una comunità di migliaia di persone, divenendo, altresì, nel secondo dopoguerra un punto di riferimento per le battaglie sindacali, e non solo. Infatti, la società ha saputo gestire sapientemente le dinamiche sociali e culturali del tempo con politiche di welfare innovative tra cui una sorta di “bonus bebè” per i nuovi nati, la garanzia di un’abitazione per tutti i lavoratori, la scuola per tutti i bambini, medici sempre attenti a prevenire epidemie e corsi di formazione riguardanti la sicurezza sul lavoro e per le donne l’economia domestica e sanitaria.

L’autore del libro, Simone Colafranceschi, ha specificato che il testo tratta della storia locale: “L’assenza di una tesi definita nel libro è stata voluta per mantenere un approccio socratico, offrendo un metodo che guida attraverso la storia dell’azienda. Il progetto editoriale ha incluso voci, fonti e storie dirette, offrendo diversi punti di vista, con particolare attenzione sia all’analisi economica che alle esperienze dei lavoratori e delle lavoratrici”.

Nel suo intervento, il Sindaco Baccini ha sottolineato come, all’epoca della privatizzazione di Maccarese, fosse tra gli scettici riguardo all’operazione “Oggi sono felice che la famiglia Benetton abbia acquistato anni fa l’azienda, per il valore e la rilevanza che le ha dato, per l’impegno che ha profuso per la sua crescita, diventata un fiore all’occhiello per il territorio e per il Paese e che fa onore alla nostra città. Una storia importante grazie anche alle persone che l’hanno costruita e che merita ulteriormente di essere raccontata, e spero quindi anche in una seconda pubblicazione per i risvolti e gli scenari che hanno segnato gli ultimi decenni”.

Il presidente Andrea Benetton, ha voluto ricordare “Il papà Carlo che, insieme a Gilberto, mi convinse 26 anni fa sulla bontà del progetto di risanare Maccarese. Questo libro, che sintetizza il lavoro avviato, custodendo tutte le informazioni e documenti raccolti nell’archivio storico, rappresenta lo strumento migliore per spiegare il nostro percorso ed approccio messi in campo in questo territorio. Ma anche la dimostrazione dei tanti successi raggiunti. Maccarese e’ un territorio in cui c’è l’azienda, che deve coniugarsi con l’ambiente e la sostenibilità e grazie alla nostra opera possiamo dire di essere felici di quello che abbiamo fatto e delle risposte positive che arrivano dal territorio”.

“Solo 50 aziende su un milione arrivano a 100 anni e ci sembrava giusto per questo anniversario lasciare qualcosa alla comunità, oltre all’archivio che già custodiamo e volevamo condensare tutto quello che si è scritto sulla Maccarese dalla sua nascita ad oggi – ha spiegato l’Ad della Maccarese, Claudio Destro – Abbiamo iniziato la stesura del testo nel 2023, cercando di scrivere qualcosa di diverso, che non fosse il solito libro di storia, ma il racconto vivo di una comunità che si è sviluppata sulla base di 50 abitanti e quello di un’azienda che ha apportato riforme importanti anche nell’ambito del lavoro. Nel 1961 è stato firmato il primo accordo di parità di genere, poi ripreso a livello nazionale. La nostra missione era quella di migliorare e salvaguardare il territorio, ci siamo riusciti ed è quello che continueremo a fare”.