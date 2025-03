Lunedì 17 marzo Giornata Ecologica: “Puliamo il nostro territorio tra mare e terra”

Gli studenti dell’I.S. Paolo Baffi di Fiumicino e del liceo Leonardo da Vinci, puliranno un tratto di spiaggia del Villaggio dei Pescatori, a Fregene

di Dario Nottola

Oltre 200 studenti dell’Istituto superiore Paolo Baffi di Fiumicino e del liceo Leonardo da Vinci, saranno protagonisti di una iniziativa didattico-ambientale lunedì 17 marzo: puliranno un tratto della spiaggia del Villaggio dei Pescatori, a Fregene, nella suggestiva cornice ambientale della Foce dell’Arrone.

Il ritrovo per la Giornata Ecologica “Puliamo il nostro territorio tra mare e terra”, con il patrocinio del Comune di Fiumicino, il sostegno del Singita Miracle Beach e con il concorso della Guardia Costiera e del Wwf di Macchiagrande che terranno una Lezione teorica, sarà alle 8.30 sul Lungomare di Ponente sul piazzale al civico 289.

Dopo la lezione, alle 11 sarà dato il via alla pulizia della spiaggia ed anche nel Borgo, che è stato il “buen retiro” del cinema italiano negli anni d’oro, ed oggi frequentato da migliaia di giovani per via delle spiagge attrezzate. In contemporanea, sino alle 13, alcune classi visiteranno l’impianto di depurazione di Fregene.

“Sarà una giornata ecologica che ha come obiettivo la sensibilizzazione sull’ambiente e sulla cura di uno dei luoghi più suggestivi del nostro territorio, ricco di biodiversità. Nei giorni successivi sarà installata una panchina che simboleggia la pulizia dei mari e la salvaguardia dell’Ambiente”, evidenzia il promotore Tommaso Campennì, Incaricato per le Politiche Giovanili nel Comune di Fiumicino