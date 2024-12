L’Istituto Tecnico Agrario “Leonardo da Vinci” di Maccarese alla Festa dell’Olio Nuovo 2024

Una dimostrazione di quanto il legame della scuola con il suo territorio di riferimento sia priorità indiscussa e consolidata.

Nella suggestiva cornice del centro storico di Cerveteri, tra il 6 e l’8 dicembre, si è svolta la XV Edizione della “Festa dell’Olio Nuovo”, una manifestazione di grande successo che ha visto negli anni una crescente partecipazione di pubblico.

“Anche quest’anno, tra gli stand non poteva mancare quello dell’Istituto Tecnico Agrario “Leonardo da Vinci” di Maccarese, a dimostrazione di quanto il legame della nostra scuola con il suo territorio di riferimento sia priorità indiscussa e consolidata. Desideriamo ringraziare la cittadinanza cerite per la sua generosa accoglienza e il suo mondo di produttori e associazioni che, come sempre, ci ha accolto con entusiasmo e cortesia”, si legge in una nota.

“E proprio nel solco della tradizione e dell’innovazione, l’Istituto Agrario ha sempre avuto cura di formare coscienze consapevoli che sappiano mantenere viva la passione e le conoscenze dei loro padri, consapevoli delle sfide che pone il futuro. Il signor Ricci, per dieci anni Presidente del Consiglio d’Istituto e profondamente legato alla nostra scuola, ci ha accolto e aiutato nell’allestimento dello stand. L’apertura è stata salutata con affetto dal nuovo Dirigente Scolastico, professor Antonio Cappelli. Fin da subito, gli studenti e le studentesse hanno conquistato, con il loro entusiasmo e la loro allegria, i produttori presenti e i primi visitatori, accompagnati in questa prima giornata dal professor Luca Fratarcangeli, responsabile del Laboratorio esterno dell’azienda che organizza le coltivazioni negli orti e nelle serre, e dalla prof.ssa Cannizzaro, responsabile del progetto “Orto Sensoriale” e del “Giardino delle Piante Aromatiche”. Nella giornata di sabato, gli studenti hanno presentato i prodotti, spiegato i processi di produzione e risposto alle domande del pubblico con estrema competenza e precisione, accompagnati dalla prof.ssa Federica Felici, responsabile del Laboratorio di Trasformazioni, dalla prof.ssa Margherita Spatola, responsabile del Laboratorio di Chimica, e dal prof Barrale, responsabile dei percorsi PCTO. Molte sono state le visite durante la giornata di studenti e docenti dell’istituto; anche la Sindaca di Cerveteri, dott.ssa Gubetti, si è voluta fermare ad acquistare i prodotti offerti e si è piacevolmente intrattenuta con gli studenti, complimentandosi con loro. L’evento, oltre ad essere un fondamentale momento di orientamento e presentazione al territorio, ci permette di offrire al pubblico della manifestazione cerite il frutto del nostro lavoro, in primo luogo il nostro storico “Olio dei Giusti”, ottenuto dalla molitura dei frutti del “Giardino dei Giusti” dell’Istituto, lentamente cresciuto nell’ambito di un progetto sulla “Memoria” che da sempre rappresenta un segno di distinzione della nostra scuola. Sono andate a ruba le marmellate e sono sempre più apprezzati i prodotti di cosmetica naturale (saponette al miele, alle rose, alla lavanda, scrub al caffè ed unguenti alla lavanda e alla salvia) e il delizioso liquore di mirto.”

“Altro prodotto di eccellenza del “Leonardo” è il miele prodotto dal nostro apiario, popolato da api docili, resistenti e laboriose che vivono in piena armonia con i nostri studenti, i quali ogni anno hanno la possibilità di seguire corsi con la prof.ssa Eleonora Petrucci per sviluppare le competenze per gestire un proprio apiario. Tra le tante immagini che testimoniano la manifestazione, la più eloquente è quella dove emerge la soddisfazione dei giovani del “Leonardo” nell’offrire e nel comunicare all’esterno i risultati dei loro studi, mettendosi finalmente in gioco in una realtà più ampia.”