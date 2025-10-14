L’Assessore Monica Picca, visita il Canile di Valle grande

“Abbiamo riscontrato un ambiente salubre, curato e ben mantenuto”

Nella mattinata di oggi l’Assessore ai Diritti per gli Animali, Monica Picca, ha effettuato una visita presso il canile di Valle Grande che ospita cani e gatti recuperati sul territorio comunale di Fiumicino, per verificare lo stato di benessere degli animali.

“Abbiamo riscontrato un ambiente salubre, curato e ben mantenuto – ha evidenzia l’Assessore Picca – in cui gli animali sono seguiti con attenzione e competenza da educatori cinofili e volontari. Per quanto riguarda i gatti, è stata appurata la piena idoneità degli ambienti dedicati, con aree verdi esterne ben attrezzate, dotate di cucce, giochi e zone d’ombra“.

“Particolare attenzione – aggiunge – è stata posta ai gatti recuperati in area air side, per i quali sono stati allestiti spazi esterni esclusivi, dove possono trascorrere la giornata in piena libertà, corredati da ambienti interni accoglienti. Un sentito ringraziamento va alla gestione della struttura, ai volontari e alle associazioni che contribuiscono ogni giorno al benessere degli animali ospitati”.

“Durante la mia visita ho fatto un incontro speciale – sottolinea l’Assessore – ho avuto il piacere di rivedere Bobby, un Maremmano di circa 8 anni, che abbiamo salvato da una situazione di grave maltrattamento e incuria. Era stato trovato lo scorso aprile in condizioni di forte denutrizione, con lesioni importanti e dolorose, sottopeso e in evidente stato di abbandono psicofisico”.

“Rivederlo oggi, in buona salute, è stata un’emozione: quasi stentavo a riconoscerlo. Bobby cerca ancora una nuova famiglia disposta ad accoglierlo. Si tratta di un’adozione speciale, un gesto di grande umanità per restituire dignità, cura e amore a un cane che ha sofferto molto” conclude Monica Picca.

ADOZIONE BOBBY Invitiamo chiunque fosse interessato all’adozione di Bobby a mettersi in contatto con l’Ufficio Diritti degli Animali: tel 0665210801 o diritti.animali@comune.fiumicino.rm.it

PRESENZE E ADOZIONI CANILE DI VALLE GRANDE

– Dal gennaio 2024 al 25 agosto 2025 sono entrati 41 cani; nello stesso periodo sono stati adottati 25 cani.

– Alla data del 25 agosto 2025, sono presenti 52 cani sotto la responsabilità del Comune di Fiumicino.

– Dal gennaio 2024 al 25 agosto 2025 sono entrati 32 gatti; nello stesso periodo sono stati adottati 34 gatti.

– Alla data del 25 agosto 2025, sono presenti 34 gatti sotto la responsabilità del Comune di Fiumicino.

Il canile di Valle Grande, oltre a ospitare animali recuperati dal territorio comunale di Fiumicino, accoglie anche numerosi cani e gatti provenienti da altri comuni dell’area metropolitana di Roma.