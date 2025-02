L’Amministrazione Comunale di Fiumicino apre nuovamente le porte al “Recruiting Day”

Una iniziativa patrocinata dal comune di Fiumicino e organizzata dalla società “Autogrill SPA”

Il 20 e 21 febbraio, presso la Casa della Partecipazione a Maccarese, e il 1°marzo, nell’Aula Consiliare del Comune, le persone interessate ed in cerca di occupazione, potranno presentare le loro candidature per avere opportunità lavorative presso l’Aeroporto Leonardo Da Vinci, nel settore food e ristorazione. Durante la giornata sarà possibile anche svolgere colloqui di selezione in loco.

“Un’importante occasione di incontro tra chi cerca lavoro e una realtà di grande rilevanza come quella dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci – dichiara l’Assessore al Lavoro, Federica Poggio – Attività che, oltre a favorire l’inserimento lavorativo, contribuiscono allo sviluppo economico del nostro territorio dando la possibilità ai cittadini di Fiumicino e delle zone limitrofe, di entrare far parte di un settore dinamico e in continua crescita come quello della ristorazione e dei servizi aeroportuali“.

PROGRAMMA

– Giovedì 20 Febbraio Casa della Partecipazione a Maccarese, in via del Buttero 10, dalle 15 alle 19

– Venerdì 21 Febbraio Casa della Partecipazione a Maccarese, in via del Buttero 10, dalle 10 alle 13

– Sabato 1° Marzo Aula Consiliare del Comune di Fiumicino, in Piazza Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, 78, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17