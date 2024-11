L’Amministrazione Comunale aderisce alla “Giornata Mondiale Contro il Tumore al Pancreas”

Giovedì 21 novembre il Ponte 2 Giugno si illuminerà di viola

L’Amministrazione Comunale ha aderito all’attività di sensibilizzazione “FACCIAMO LUCE SUL TUMORE AL PANCREAS” che ogni anno coinvolge numerose città d’Italia, promossa dall’Associazione Nastro Viola e ispirata alla campagna internazionale “Light It Purple”.

In occasione della Giornata Mondiale Contro il Tumore al Pancreas, il 21 novembre 2024, il Ponte 2 Giugno di Fiumicino sarà illuminato di viola.

Il tumore al pancreas è una neoplasia maligna che si distingue per l’elevata mortalità e una delle principali criticità associate a questa patologia, è rappresentata dalla sua insidiosità nelle fasi iniziali: i sintomi sono spesso assenti o, se presenti, tendono ad essere aspecifici, portando a una diagnosi in stadi avanzati, quando le opzioni terapeutiche sono più limitate. La difficoltà di una diagnosi precoce sottolinea l’importanza di strategie di sensibilizzazione, prevenzione e ricerca per migliorare la prognosi e le cure.