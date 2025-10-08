Caricamento...

“Lacrime Infinite”, una canzone creata dai ragazzi della VE dell’I.C. G.B. Grassi

Un progetto contro la guerra realizzato dagli studenti di quinta elementare del plesso di Via Varsavia

Nasce dall’impegno di docenti particolarmente sensibili alla tematica dei conflitti mondiali e della ricerca perpetua della pace la canzone Lacrime infinite, realizzata dagli studenti della classe VE dell’I.C. Giovan Battista Grassi, plesso di Via Varsavia, al Parco Leonardo.

Un’intera classe di quinta elementare ha lavorato per tutto l’anno, grazie al fattivo supporto delle docenti Barugola Barbara e Caprini Loredana, a un progetto di sensibilizzazione riguardante la guerra, tra paure, emozioni e riflessioni.

Il risultato di tale percorso educativo è stato riassunto in una canzone dal titolo Lacrime infinite, nella quale i giovani studenti parlano dei conflitti mondiali, riflettendo con una sorprendente sensibilità rispetto a ciò che, purtroppo, vedono accadere quotidianamente nel mondo.

Il testo della canzone è stato completamente realizzato dai ragazzi, che hanno lavorato in gruppo per la composizione delle varie strofe, mentre la musica è stata creata dall’intelligenza artificiale. Successivamente la classe si è cimentata nel canto, registrando il testo di Lacrime infinite, mentre i genitori, prezioso supporto nell’intera attività, si sono adoperati per sensibilizzare tutti al progetto e nella creazione, da parte di una mamma, del video pubblicato su YouTube.

La classe ha egregiamente lavorato, insieme con le maestre, affrontando con consapevolezza e attenzione ciò che la guerra rappresenta, vedendo e riflettendo, ad esempio, sulle immagini di Gaza e dell’Ucraina, fornendo ai giovani un’occasione educativa di alto valore tra discernimento e analisi critica.

La canzone, con il suo testo spontaneo e autentico, intende lanciare un forte messaggio che parte dai più piccoli per arrivare agli adulti, tra la drammatica attualità e l’umana speranza di un futuro di pace. Gli stessi studenti sono stati premiati, proprio per il lodevole intento del progetto, dall’EIP nel contesto dell’iniziativa organizzata in aula consiliare con il primo premio nazionale “EIP Musica Giovane – Enrico Bartolini CSC” per la sezione Inno.

Per ascoltare la canzone “Lacrime infinite” basta cliccare su questo  link di Youtube 

