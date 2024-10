La ProLoco di Fiumicino festeggia il prestigioso traguardo dei 54 anni

A illustrarci molti di questi anni, dedicati al territorio e alle sue ricchezze, il Presidente Giuseppe Larango

di Fernanda De Nitto

La Pro Loco di Fiumicino ha da poco festeggiato i suoi cinquantaquattro anni dalla sua fondazione, 8 ottobre del 1970. Nata come associazione di volontari, apolitica e senza fini di lucro, con lo scopo di valorizzare e promuovere il territorio, riunendo tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e socio-culturale della Città di Fiumicino. L’organizzazione è associata all’UNPLI, Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, iscritta nel registro Nazionale delle Associazione di Promozione Sociale e all’Albo Nazionale del Servizio Civile. A illustrarci molti di questi anni dedicati al territorio e alle sue molteplici ricchezze culturali, storiche, archeologiche e artistiche, il Presidente Giuseppe Larango.

Presidente la Pro Loco ha raggiunto un traguardo ragguardevole superando i cinquant’anni di attività nel territorio di Fiumicino. Negli anni della sua presidenza quali le iniziative che hanno lasciato un ricordo indelebile nelle memorie di tutti i volontari?

“Sicuramente al di là degli aspetti culturali e di promozione turistica del territorio, l’iniziativa che più ci ha commosso e mobilitato negli anni passati è stata organizzata a seguito del terremoto dell’Aquila del 2009. Prima di tutto per la grande generosità della popolazione di Fiumicino, che si mobilitò immediatamente con donazioni di beni di prima necessità ed alimenti da destinare a coloro che nel sisma avevano perso praticamente tutta la loro vita. Poi con la vicinanza al popolo aquilano, che successivamente si vide costretto a vivere in container, attraverso l’organizzazione della ‘Sagra del Pesce’. Da Fiumicino, in accordo con la Protezione Civile locale, abbiamo portato tutto l’occorrente per la realizzazione dell’evento, dai prodotti all’animazione, cercando, per ben due volte, di donare qualche momento di spensieratezza e divertimento a tante persone provate dalla distruzione e da profondi lutti. Lo stesso impegno è stato messo poi per il terremoto di Amatrice del 2016 e più recentemente per la guerra in Ucraina. Tutto ciò non sarebbe stato possibile se non grazie alla preziosa partecipazione di tanti volontari e l’immensa generosità del popolo di Fiumicino”.

Tra i molteplici eventi di successo realizzati negli anni dalla Pro Loco quali ritiene siano stati significativi per la crescita morale e culturale dell’organizzazione?

“Sicuramente la ‘Sagra del Pesce’ costituisce l’evento storico per eccellenza promosso dalla Pro Loco, dato che la prima edizione si è svolta nello stesso anno di costituzione dell’ente. Essa costituisce la festa principale della nostra città, con una previsione di circa 15 quintali di pesce fritti ogni anno nella padella gigante. Accanto alla parte culinaria la Pro Loco è solita organizzare spettacoli, intrattenimenti musicali, mercatini e mostre di pittura e fotografiche, sempre dedicate alla valorizzazione del territorio. Altro evento di rilevanza storica è il ‘Carnevale a Mare’, una delle manifestazioni più coinvolgenti, colorate e divertenti per tutta la Città con carri allegorici, maschere, animazione e la presenza, da qualche anno, di Saltafiume, mascotte e simbolo di tutto l’evento. Nel periodo delle festività è tradizione organizzare la ‘Festa della Befana’ in Piazza G.B. Grassi con la simpatica vecchina pronta a distribuire dolciumi a tutti i bimbi presenti. Per anni i volontari hanno anche promosso il ‘Presepe Vivente’ a Villa Guglielmi ed organizzato l’evento culinario ‘Sapori di terra e di mare’, nato per valorizzare tutti i prodotti tipici del territorio”.

Tra gli eventi che hanno fatto la storia locale vi è sicuramente il crowdfunding promosso per il ritorno al territorio del Sesterzio di Traiano, la preziosa e rara moneta, del 113-114 d.C., raffigurante l’imperatore con l’invaso del porto esagonale da lui costruito a Fiumicino. Quale il ruolo della Pro Loco nell’operazione di mobilitazione popolare?

“La Pro Loco di Fiumicino è stata il responsabile amministrativo e gestionale dell’operazione Sesterzio di Traiano, che grazie all’allora Assessore alla Scuola e Sport, Paolo Calicchio, e ad un gruppo di volenterose realtà locali tra cui l’Associazione Acis, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo di Fiumicino, le Farmacie comunali di Fiumicino allora rappresentate dal dott. Marco Tortorici e la testata QFiumicino del giornalista Fabrizio Monaco, ha permesso di organizzare tale raccolta fondi che ha visto coinvolti tantissimi cittadini accomunati dal desiderio di riportare la rara moneta nel territorio di origine. Infatti, per la realizzazione di questo crowdfunding non è stato utilizzato alcun soldo pubblico, bensì i fondi derivati esclusivamente dalla grande generosità ed attenzione riservata da cittadini e realtà private locali. Oggi la moneta è esposta presso la sede della Pro Loco di Fiumicino in Piazza G. B. Grassi”.

Ci sono altre iniziative che hanno riguardato e che riguardano in particolare la promozione del territorio ed eventualmente la sua tutela?

“Come Pro Loco, attraverso i fondi ricavati dal 5×1000, ci siamo occupati del restauro estetico e funzionale della Fontana delle Cinque Lune, la struttura di travertino del 1928 che nel 2012 è tornata a rivivere il suo antico splendore, con il recupero di parti staccate o scomparse, come le due colonnine; periodicamente ci occupiamo poi della manutenzione e pulizia. Abbiamo anche provveduto a restaurare la targa presente presso Villa Guglielmi dedicata a Papa Gregorio XVI, ospite del Palazzo Camerale nel 1835. Il Pontefice venne a Fiumicino per osservare i lavori da lui ordinati relativi alle banchine del porto. Negli ultimi tempi su proposta della Pro Loco, che ha avviato la raccolta fondi, e la collaborazione della Croce Rossa Italiana di Fiumicino, sono stati installati presso la sede e a Villa Guglielmi due defibrillatori automatici; in seguito l’Amministrazione Comunale ha condiviso l’idea installando ulteriori sette salva vita in tutto il territorio comunale. Poi orgogliosamente da ormai venti anni siamo accreditati per il Servizio Civile Nazionale permettendo a tantissimi giovani di poter fare un’esperienza formativa all’interno della Pro Loco. Con alcuni di loro, dopo anni, siamo ancora in contatto ed altri si sono tesserati divenendo parte integrante di un progetto comune”.

Quali le prossime iniziative e quelle in cantiere che la Pro Loco sta organizzando?

“La prossima domenica si terrà a Villa Guglielmi la ‘Festa di Corte’, l’iniziativa patrocinata dal Comune di Fiumicino, che animerà la corte ed alcune sale della struttura con i personaggi storici che si sono susseguiti in quei luoghi nel corso della storia, tra cui Papa Gregorio XVI e Claude-Achille Debussy. Per l’occasione le sale espositive ospiteranno una mostra fotografica del Borgo Valadier e un cortometraggio in bianco e nero sulla progettazione dell’area, in occasione del suo bicentenario, e vi sarà il tradizionale ‘Gran Ballo dell’800’ a cura della Compagnia Nazionale di Danza Storica. Tra le iniziative future ci auguriamo di poter avviare dei progetti che possano interessare maggiormente i giovani del nostro territorio sotto l’aspetto culturale, mediante la musica. Ci piacerebbe offrire alle nuove generazioni la possibilità di poter esprimere i loro talenti, in particolare musicali, con la possibilità di avere degli spazi all’aperto dove poter fare musica. Proseguiremo poi nell’opera di promozione del territorio, delle sue ricchezze naturalistiche ed ambientali e nella valorizzazione di tutti quei personaggi che hanno permesso a Fiumicino di essere conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo”.