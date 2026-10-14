La Festa del Cinema di Roma, con foto storiche e flash mob, arriva all’aeroporto di Fiumicino

ADR promuove iniziative nel terminal per la kermesse romana e Alice nella Città

di Dario Nottola

Immagini storiche e filmati d’epoca sul cinema, flash mob con colonne sonore come C’era una volta in America, Il postino, Il favoloso mondo di Amélie, Ghost, Pretty Woman e Dirty Dancing, e performance dal vivo: il cinema “sbarca” all’aeroporto di Fiumicino con due iniziative promosse da Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma e Alice nella Città.

In occasione delle due manifestazioni, in programma nella Capitale da ieri al 25 ottobre, il Leonardo da Vinci diventa uno spazio di incontro tra viaggio e cultura cinematografica, con un programma variegato.

Nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, il Terminal 1 Partenze ospiterà “Cartoline Romane”, un’installazione che ripercorre il legame tra l’aeroporto di Fiumicino, la Capitale e il mondo del cinema. Attraverso una selezione di fotografie provenienti dall’archivio storico di ADR, che custodisce immagini di grandi protagonisti del cinema italiano, l’allestimento restituisce uno spaccato della storia dello scalo e del suo rapporto con il mondo dello spettacolo.

A completare il percorso, una selezione di filmati d’epoca messi a disposizione dalla Cineteca di Bologna accompagnerà i viaggiatori alla scoperta della Roma del Novecento, tra luoghi simbolo, tradizioni e trasformazioni della città immortalate sul grande schermo.

Il Leonardo da Vinci sarà, inoltre, protagonista per la prima volta di “Fuori Sala”, il progetto di Alice nella Città, il festival internazionale di cinema dedicato alle nuove generazioni e alla scoperta di nuovi talenti, che si svolge a Roma in concomitanza con la Festa del Cinema.

Nato per portare il grande schermo anche nei luoghi della vita quotidiana e nei quartieri simbolo della Capitale, legati alla sua storia cinematografica, il progetto approderà anche in aeroporto con performance ispirate alle colonne sonore di celebri film, in stile flash mob, e letture semisceniche dedicate ai bambini, ispirate a “Wildwood – I segreti del bosco proibito”, il film d’animazione scelto per inaugurare la XXIV edizione di Alice nella Città.

Le iniziative si inseriscono nel percorso con cui Aeroporti di Roma promuove la cultura e le eccellenze italiane all’interno dei propri scali, valorizzando Fiumicino e Ciampino non soltanto come infrastrutture dedicate alla mobilità, ma anche come luoghi di incontro e scoperta, capaci di offrire ai milioni di viaggiatori che ogni anno vi transitano un primo contatto con il patrimonio culturale di Roma e dell’Italia.