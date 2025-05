La Croce Rossa festeggia la giornata mondiale “Mezzaluna Rossa”

Sul Lungomare della Salute i volontari hanno organizzato, un’intera giornata di conoscenza delle attività

di Fernanda De Nitto

L’8 maggio si è celebrata la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita in occasione della nascita del suo fondatore Henry Dunant. Una giornata che richiama ad una riflessione sui principi e i valori che caratterizzano le molteplici opere che la Croce Rossa mette in campo a sostegno dei più fragili.

Il Comitato di Fiumicino per celebrare questo importante anniversario ha organizzato una serie di eventi ed iniziative nate per commemorare quella che è una vera e propria festa di tutti i volontari, a stretto contatto con la cittadinanza.

Le iniziative hanno preso il via lo scorso 8 maggio con la fiaccolata per le strade cittadine di Fiumicino, nata per testimoniare l’impegno quotidiano di Croce Rossa sul territorio e l’attenzione costante a chi si trova in situazioni di difficoltà e vulnerabilità. Nel contesto dell’evento l’Amministrazione Comunale ha voluto celebrare l’organizzazione illuminando di rosso il Ponte Due Giugno e la fontana di Piazza G. B. Grassi.

Domenica 11 maggio, invece, i volontari hanno organizzato, presso il Lungomare della Salute, un’intera giornata di approfondimento e conoscenza delle attività promosse costantemente dal Comitato di Fiumicino. A partecipare all’iniziativa, in rappresentanza del Sindaco Mario Baccini, l’Assessore alle Attività Produttive Raffaello Biselli, che ha ringraziato tutti i volontari del territorio per la poderosa opera assistenziale, sociale e sanitaria promossa a tutela di emergenze, precarietà, fragilità e soccorso. Sono intervenuti all’evento, al fine di testimoniare stima e gratitudine nei confronti della Croce Rossa del territorio, anche i consiglieri comunali Ezio Di Genesio Pagliuca e Paolo Calicchio.

Presso i diversi stand allestiti sul lungomare di Fiumicino i numerosi volontari hanno incuriosito e sensibilizzato turisti, cittadini e bagnanti, sul tema della sicurezza stradale e del primo soccorso. Direttamente in spiaggia è stata allestita un’area dove provare attivamente le manovre salvavita e conoscere i metodi di intervento utili in situazioni critiche, come un arresto cardiaco, al fine di salvare vite con poche fondamentali azioni. Presente in loco anche la squadra su due ruote, pronta a garantire assistenza rapida e soccorso tempestivo a cittadini e turisti, anche dove le ambulanze incontrano difficoltà di accesso. Presso l’area della spiaggia libera è stato anche allestito un angolo verde dove gli interessati, in occasione della festa della mamma, hanno avuto l’opportunità di portare a casa una piantina, al fine di sostenere ed incentivare i progetti del Comitato di Fiumicino.

La Presidente della Croce Rossa Comitato di Fiumicino, Daniela Tarantini, si è dichiarata soddisfatta per i risultati raggiunti attraverso la realizzazione di questo importante evento celebrativo il quale è stato utile per avvicinare un numero sempre maggiore di interessati, in particolare, alle tematiche del soccorso, dell’assistenza e della sicurezza per grandi e piccini.