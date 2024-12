La “Cooperativa Agricola di Testa di Lepre” compie 50 anni di attività

Zorzi (PD): “Tanti auguri per questo traguardo raggiunto, diventando un simbolo del nostro comune”

“Desidero porgere i miei più calorosi auguri alla Cooperativa Agricola di Testa di Lepre per i suoi 50 anni di attività. Questo importante traguardo rappresenta una storia di successo per il nostro territorio e un esempio di resilienza e lungimiranza” dichiara Fabio Zorzi, consigliere comunale del Partito Democratico.

“Cinquant’anni fa – prosegue – un piccolo gruppo di allevatori si è unito per superare le difficoltà economiche del momento. Oggi, quella realtà è diventata un pilastro del Comune di Fiumicino e un punto di riferimento anche per la Capitale, grazie alla qualità dei suoi prodotti e alla sua capacità di creare occupazione”.

“Il cuore dell’attività della Cooperativa – rimarca Zorzi – è la produzione di latte e di carne di allevamento, eccellenze che portano sulle tavole dei consumatori non solo qualità, ma anche il valore delle tradizioni agricole che caratterizzano il nostro territorio. Acquistare questi prodotti significa scegliere genuinità, sostenere chi lavora con passione e valorizzare ciò che rende unica la nostra comunità”.

“La Cooperativa Agricola di Testa di Lepre è un simbolo del nostro comune – sottolinea – che si intreccia con altre realtà agricole ed imprenditoriali di questo grande ed eterogeneo territorio. Questa diversità è una delle nostre maggiori ricchezze e la Cooperativa contribuisce a mantenerla viva, offrendo prodotti che rappresentano il meglio della nostra terra e il frutto di decenni di esperienza”.

“Come amministratore e cittadino, credo sia fondamentale continuare a supportare realtà come questa, che non solo producono eccellenze, ma creano lavoro e consolidano un legame autentico con il territorio. In occasione di questo importante anniversario, voglio rivolgere un invito a tutti i cittadini: acquistiamo carne e prodotti locali e sosteniamo chi, con impegno e dedizione, porta avanti questa storia di successo. Sono certo che continuerà a essere un punto di riferimento per Fiumicino e non solo, promuovendo la qualità, la tradizione e il lavoro sul nostro territorio” conclude Fabio Zorzi