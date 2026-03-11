Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 11 Marzo 2026

La Biblioteca Gino Pallotta di Fregene aderisce alla “Maratona di Letture per la Pace”

L’evento si aprirà con la lettura di un estratto da un’opera di Gino Strada, omaggio a un’esistenza dedicata all’impegno per la pace e i diritti umani.

La Biblioteca Gino Pallotta di Fregene aderisce alla “Maratona di Letture per la Pace“, un evento coordinato dalle Biblioteche del Comune di Roma. L’appuntamento è fissato per domani giovedì 12 marzo, con inizio alle 16.

 

 

“Questa iniziativa rappresenta un momento collettivo di riflessione e partecipazione democratica, volto a esplorare il tema della pace attraverso la voce della letteratura – viene sottolineato – Attraverso la lettura condivisa di testi significativi, si intende stimolare il dialogo e la sensibilità su valori fondamentali. Invitiamo la cittadinanza a prendere parte attivamente a questa maratona”. I partecipanti potranno leggere un brano di narrativa o una poesia inerente alla pace. Sarà possibile presentare un testo di propria elezione o avvalersi di una selezione di scritti messi a disposizione dalla Biblioteca.

 

 

L’evento si aprirà con la lettura di un estratto da un’opera di Gino Strada, omaggio a un’esistenza dedicata all’impegno per la pace e i diritti umani. “La vostra presenza ed il vostro contributo renderanno questa giornata speciale un’opportunità di crescita e condivisione. Vi aspettiamo nel giardino della Biblioteca”, l’invito dei promotori.

