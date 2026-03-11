La Biblioteca Gino Pallotta di Fregene aderisce alla “Maratona di Letture per la Pace”

L’evento si aprirà con la lettura di un estratto da un’opera di Gino Strada, omaggio a un’esistenza dedicata all’impegno per la pace e i diritti umani.

La Biblioteca Gino Pallotta di Fregene aderisce alla “Maratona di Letture per la Pace“, un evento coordinato dalle Biblioteche del Comune di Roma. L’appuntamento è fissato per domani giovedì 12 marzo, con inizio alle 16.

“Questa iniziativa rappresenta un momento collettivo di riflessione e partecipazione democratica, volto a esplorare il tema della pace attraverso la voce della letteratura – viene sottolineato – Attraverso la lettura condivisa di testi significativi, si intende stimolare il dialogo e la sensibilità su valori fondamentali. Invitiamo la cittadinanza a prendere parte attivamente a questa maratona”. I partecipanti potranno leggere un brano di narrativa o una poesia inerente alla pace. Sarà possibile presentare un testo di propria elezione o avvalersi di una selezione di scritti messi a disposizione dalla Biblioteca.

La vostra presenza ed il vostro contributo renderanno questa giornata speciale un'opportunità di crescita e condivisione. Vi aspettiamo nel giardino della Biblioteca", l'invito dei promotori.