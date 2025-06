“Italian Export Forum” Fiumicino guarda al futuro con infrastrutture, sinergie territoriali ed export

Questa mattina, nel Castello di San Giorgio a Maccarese, l’importante appuntamento sui temi strategici dell’export italiano

Nelle sale del Castello di San Giorgio a Maccarese si è tenuto, questa mattina, “Italian Export Forum”, un importante appuntamento dedicato al dialogo e al confronto sui temi strategici dell’export italiano, con un focus particolare su portualità, logistica e le nuove geografie commerciali.

All’incontro hanno partecipato numerose realtà imprenditoriali, rappresentanti istituzionali e stakeholder del territorio.

Tra gli interventi quello del Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, che ha sottolineato l’importanza di una visione condivisa per lo sviluppo del territorio e dell’intero sistema paese. “Dobbiamo guardare al futuro con concretezza e spirito di collaborazione – ha dichiarato – L’incontro di oggi rappresenta un’occasione per definire strategie non solo legate all’export, ma anche alla crescita economica complessiva. La sinergia tra istituzioni, imprese ed enti locali è fondamentale per creare un sistema efficiente“.

Nel corso del suo intervento, il Primo Cittadino ha annunciato l’intenzione di valorizzare due infrastrutture chiave per Fiumicino: il porto peschereccio, ormai prossimo al completamento, e il porto crocieristico-turistico, inserito tra le opere strategiche del Decreto Giubilare, attualmente in attesa della Valutazione d’Impatto Ambientale e dei pareri finali.

“Abbiamo l’opportunità concreta di mettere a sistema queste due strutture – rimarca – integrandole in un progetto intermodale che potrà rendere Fiumicino un hub strategico per il Lazio e per l’intero centro Italia. Puntiamo a diventare un modello nazionale, una best practice che dimostri come si possano superare i vincoli burocratici grazie a una visione chiara e condivisa”.

Il Sindaco ha infine ringraziato le Forze dell’ordine presenti e tutti gli interlocutori del forum, sottolineando l’importanza di eventi come questo, dove “le idee possono coniugarsi con progetti concreti di sviluppo”.