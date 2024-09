Isola Sacra, prossimi i lavori per la realizzazione della Chiesa Ortodossa Rumena, in via Val Lagarina

Baccini: “Un’opera che contribuirà a rafforzare i legami tra le diverse culture presenti in città”

“La chiesa rappresenterà un luogo di aggregazione e spiritualità ed un simbolo di dialogo interculturale, a conferma dell’impegno di questa Amministrazione nella promozione dell’integrazione e del rispetto delle varie identità religiose presenti sul territorio – dichiara il Sindaco Mario Baccini – Oggi celebriamo la conclusione di un iter complesso che ha visto coinvolti diversi enti, tra cui la Regione Lazio e che ci permette di avviare la costruzione di un’opera che contribuirà a rafforzare i legami tra le diverse culture presenti in città a favore della coesione sociale e dei valori di inclusione e solidarietà“.

“L’iter per l’autorizzazione del rilascio della concessione edilizia per l’avvio dei lavori è giunto al termine. Sono quindi prossimi i lavori di costruzione dell’importante opera che ospiterà e rappresenterà un simbolo di accoglienza per le migliaia di rumeni presenti nel nostro territorio” dichiara l’Assessore all’edilizia, trasporto pubblico locale e Ater Angelo Caroccia.

“L’iter è iniziato molti anni fa – spiega Caroccia – quando l’Amministrazione Comunale ha donato alla comunità rumena un appezzamento di terreno in via Val Lagarina ad Isola Sacra, per la realizzazione della chiesa. Da quel momento è stata avviata la procedura tecnico/amministrativa per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla sua costruzione, passando ovviamente per i vari enti competenti, compresa la Regione Lazio, terminando con la concessione edilizia comunale”.

“Parliamo di un grande risultato per la Comunità Rumena ma anche per la nostra Amministrazione. Insieme con la delegata della comunità, Greta Agapie, abbiamo portato avanti l’importante iniziativa. Adesso chiaramente ci sarà un periodo intermedio per la lavorazione e per la sua realizzazione” conclude Angelo Caroccia