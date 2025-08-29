Isola Sacra: DTP per le manifestazioni religiose organizzate dalla Parrocchia “Santa Maria Madre della Divina Provvidenza”

Disciplina temporanea del traffico per processione a piedi del 31 agosto e processione motorizzata il 7 settembre
In occasione delle manifestazioni religiose organizzate dalla Parrocchia “Santa Maria Madre della Divina Provvidenza” – la processione a piedi del 31 agosto e la processione motorizzata del 7 settembre – sarà istituita una disciplina temporanea del traffico al fine di garantire il regolare svolgimento degli eventi:
– Chiusura al transito veicolare, per il giorno 31 agosto 2025, con partenza della processione a piedi dal Piazzale antistante la Parrocchia di S. Maria Madre della Divina Provvidenza, di Via della Scafa nel tratto compreso tra Via Coni Zugna e Via Monte Solarolo (compresa), Via Monte Solarolo, Via Hermada, Via Coni Zugna, Via della Scafa, comprese tutte le strade che intersecano il percorso, limitatamente al passaggio dei partecipanti, dalle ore 16:30, fino al termine della processione a piedi, presso il Piazzale antistante la Parrocchia di S. Maria Madre della Divina Provvidenza;
– Chiusura al transito veicolare, per il giorno 07 Settembre 2025, con partenza della processione motorizzata dal Piazzale antistante la Parrocchia di S. Maria Madre della Divina Provvidenza, di Via della Scafa (direzione Via Redipuglia), Via Redipuglia, Via Monte Cengio, Via dell’Aeroporto, Via della Scafa (direzione Ostia) fino al civ. 441, Via Castagnevizza, Via Trincea delle Frasche (direzione Via della Scafa), Via Athos Maestri, Via Amico Bignami, Via Valderoa (direzione Via Passo Buole), Via Iannotta, Via Monte Solarolo, Via Passo Buole, Via Coni Zugna, Via Hermada, Via Monte Solarolo, Via della Scafa, comprese tutte le strade che intersecano il percorso, limitatamente al passaggio dei partecipanti, dalle ore 15:00 fino al termine della processione motorizzata, presso presso il Piazzale antistante la Parrocchia di S. Maria Madre della Divina Provvidenza.