Isola Sacra, dal 3 al 6 settembre la festa patronale di Santa Maria Madre della Divina Provvidenza

Processione, celebrazioni religiose, spettacoli, musica e fuochi pirotecnici nel programma della parrocchia

di Dario Nottola

È già conto alla rovescia per la Festa Patronale della parrocchia Santa Maria Madre della Divina Provvidenza a Isola Sacra. Uno degli appuntamenti che, sul territorio di Fiumicino, chiude tradizionalmente gli eventi estivi assieme al Palio dei Fontanili a Testa di Lepre.

Dal 3 al 6 settembre la parrocchia, affidata ai Figli di Santa Maria Immacolata, celebrerà uno dei momenti più attesi dalla comunità parrocchiale, guidata dal parroco Enrico Spano, e che affonda radici storiche con Isola Sacra e il pianeta contadino.

Il programma religioso prevede domenica 6 settembre, alle 17.30, la processione per le vie del quartiere, seguita dalla celebrazione eucaristica. Domenica 13 settembre, invece, si svolgerà la tradizionale Processione dei Carri, con partenza alle 15 dal piazzale della chiesa. Dal 31 agosto al 13 settembre, inoltre, ogni giorno, alle 18, saranno celebrate le Messe nelle case delle famiglie della comunità.

Ricco anche il programma civile, con eventi sul palco, nel campo sportivo, sempre alle ore 21. Si inizia giovedì 3 settembre con lo spettacolo di danza delle scuole New Free Dance, Thru Ballet – Teatro Traiano Scuola d’Arte e Ylenia Centra Studio Danza. Venerdì 4 settembre andrà in scena la commedia “Mastro Titta pija moglie” della compagnia teatrale della Pro Loco, I Proloquaci. Sabato 5 settembre spazio alla musica con il tributo a Claudio Baglioni interpretato da Giulio Spinucci. La serata conclusiva di domenica 6 settembre sarà dedicata al ballo con Santino Strano, seguita dal tradizionale spettacolo dei fuochi pirotecnici e dall’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.