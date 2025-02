Isola Sacra, alla Madonnella un restyling tra arredo urbano e viabilità

Onorati: “L’intervento nasce dalla necessità di riqualificare e rendere più sicura un’area nevralgica della località”

di Fernanda De Nitto

Grandi novità per il centro nevralgico dell’Isola Sacra nella zona della Madonnella, dove sono in cantiere interventi di riqualificazione dell’area urbana, con il miglioramento della viabilità e l’alleggerimento dei flussi di traffico, interventi di arredo urbano e sistemazione del verde, oltre che il recupero delle acque reflue depurate, provenienti dalla fontana pubblica.

“L’intervento nasce dalla necessità di riqualificare e rendere più sicura un’area nevralgica della località di Isola Sacra e punto di intersezione tra tre importanti vie di collegamento: Via della Scafa, Via Redipuglia e Via Coni Zugna” afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati

“Le opere – spiega – prevedono la rimozione totale delle tre piccole isole spartitraffico, di alcuni marciapiedi e cigli stradali, oltre che dell’odierna illuminazione dell’area. Al loro posto sarà realizzata una nuova rotatoria di raccordo, lunga 35 metri e larga 20, quattro isole spartitraffico di idonee dimensioni, volte a consentire una corretta visibilità”.

“La rotatoria, le isole spartitraffico e i nuovi marciapiedi – aggiunge Onorati – saranno delimitati con cigli sagomati in travertino; il nuovo marciapiede e parte della rotatoria saranno pavimentati in masselli di calcestruzzo. L’intera area sarà riasfaltata e saranno realizzati anche nuovi drenaggi, al fine consentire il corretto deflusso e smaltimento delle acque piovane. L’area sarà dotata di un’apposita illuminazione e segnaletica stradale, in modo da consentire un’ottima visibilità sia di giorno che di notte; anche gli attraversamenti pedonali saranno realizzati e collocati in modo da garantire l’incolumità dei pedoni“.

“L’isola centrale – prosegue – con banchina semi-sormontabile, sarà caratterizzata da manto erboso con area sistemata a verde pubblico con giunchi, siepi ed essenze locali. Le strade affluenti vedranno la riqualificazione del marciapiede e dei cigli stradali, nonché di tutta la segnaletica relativa alla nuova viabilità”.

“L’investimento complessivo per la realizzazione delle opere è di circa 432mila euro e lo stesso è stato ammesso al finanziamento straordinario previsto dalla L.R. n. 14/2008. Tale opera consentirà una seria ed evidente ristrutturazione ed adeguamento dell’area agli standard di sicurezza, al fine di permettere ad automobilisti e pedoni di poter accedere all’intersezione stradale, nevralgica per la località di Isola Sacra, in totale sicurezza e con una maggiore fruibilità veicolare” conclude Giovanna Onorati