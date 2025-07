Intitolato a Jacques Sernas il tratto finale del Lungomare di Ponente di Fregene

Baccini: “Intendiamo conservare la sua memoria perchè diventi parte viva della nostra identità collettiva”

Alla presenza del Sindaco Mario Baccini, del Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini e dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati, si è tenuta la cerimonia di intitolazione del tratto finale del Lungomare di Ponente, nella località Fregene, che da oggi porterà il nome di Largo Jacques Sernas, nato a Kanuas (Lituania) il 30/07/1925 e deceduto a Roma il 03/07/2015.

L’iniziativa vuole rendere omaggio a una figura significativa per la comunità locale e per la storia culturale del territorio. Sernas, eclettico attore, è stato “Pioniere” della la nascita del “Villaggio dei Pescatori”, uno dei luoghi simbolo di Fregene, a ridosso della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.

“Un omaggio sentito da parte della città di Fiumicino verso un luogo dal profondo valore simbolico – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini – Con questo gesto non intendiamo solo conservarne la memoria di Sarnas, ma fare in modo che diventi parte viva della nostra identità collettiva e un punto di riferimento per le generazioni future”.

La cerimonia ha visto la partecipazione di cittadini, rappresentanti istituzionali e familiari dell’artista.

Chi era Jaques Sernas Tra gli anni Quaranta e Settanta, Jacques Sernas fu una figura molto attiva nel panorama del cinema e della televisione italiana. Attore di origine lituana, conquistò il pubblico con la sua presenza scenica e il suo talento, partecipando a numerosi film di successo. Durante le pause dalle riprese, Sernas era solito recarsi a Fregene, in un tratto isolato di costa oltre l’ultimo stabilimento balneare, dove la strada finiva e la spiaggia era popolata soltanto da semplici baracche in legno dei pescatori. Si affezionò profondamente a quel luogo selvaggio e autentico, tanto da decidere di viverci. A circa cento metri dalla foce del fiume Arrone, trovò una piccola costruzione in muratura ormai inutilizzata, che Sernas prese in affitto. Per raggiungerla doveva camminare a piedi, poiché non esistevano ancora strade. Nonostante le difficoltà logistiche, Sernas si impegnò per rendere abitabile quel tratto di costa: fece installare a sue spese oltre due chilometri di pali per collegare la linea telefonica agli studi cinematografici. Successivamente, realizzò un secondo intervento per portare l’energia elettrica nella zona e installare un motore per estrarre l’acqua dal pozzo. Continuò a vivere lì fino alla sua morte. Il suo esempio fu seguito da alcuni amici, tra cui Ercole Piatti e lo scrittore Alberto Moravia. A loro si unirono negli anni altri attori e registi, come Walter Chiari, Gillo Pontecorvo e Lina Wertmüller. Un pescatore del posto, aprì un ristorante e fu costruita anche una piccola chiesa. Nacque così quello che oggi conosciamo come il Villaggio dei Pescatori, un luogo unico, nato dal connubio tra passione per il mare, arte e vita semplice.