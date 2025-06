Inaugurato oggi il nuovo volo diretto tra Roma e Miami

American Airlines collegherà direttamente l’Aeroporto di Fiumicino con 6 hub USA nel corso della stagione estiva

di Fernanda De Nitto

E’ stato inaugurato questa mattina il nuovo volo dell’American Airlines tra l’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino e il Miami International Airport (MIA), che da oggi opererà giornalmente per tutta la stagione estiva, fino al 25 ottobre.

Grazie a questa nuova rotta, America Airlines per tutta l’estate, collegherà direttamente lo scalo intercontinentale con sei hub statunitensi con voli giornalieri per New York, Chicago, Philadelphia, Charlotte, Dallas/Fort Worht e, da oggi, Miami.

Miami, situata nella parte meridionale della Florida, costituisce ottima destinazione turistica per chi cerca il clima caldo 12 mesi all’anno. Infatti, la città statunitense ha un temperatura media annuale di 24 gradi, con spiagge affollate tutto l’anno. Le sue infinite distese di sabbia bianca, insieme ad acqua di un azzurro quasi surreale, rendono la località unica per le vacanze. Tra le altre attrazioni spicca il Parco Nazionale delle Everglades, Little Havana, la Jungle Island e l’ambiente unico del South Beach. Miami è poi rinomata per essere stata molto spesso protagonista di film e serie tv poliziesche dal deciso carattere americano e di numerosi best seller gialli.

Nel corso della stagione estiva l’aeroporto di Miami, principale hub di American per i Caraibi e l’America Latina, registrerà uno degli operativi record per lo scalo con oltre 140 destinazioni in oltre 40 paesi e territori, tra cui 90 destinazioni uniche come il South Caicos, Ocho Rios, Giamaica, Repubblica Dominicana e molte altre.

Tutti gli aeromobili offrono ai passeggeri un’esperienza di alto livello con poltrone di Business Class e Premium Economy, interni moderni con Tv e Wi-Fi, con un sistema di intrattenimento a bordo con oltre 1.500 contenuti audiovisivi per tutte le età.

American Arlines, insieme con Aeroporti di Roma, nell’occasione del nuovo volo, ha celebrato la vincita della Customer Cup, assegnata al vettore per la loro eccellenza operativa, l’attenzione al viaggio dei passeggeri e la sicurezza nel corso del primo semestre 2025.

“Siamo entusiasti di celebrare oggi l’inaugurazione del nuovo volo diretto tra Roma e Miami – ha dichiarato José A. Freig Vice President of International and Inflight Dining Operations di American Airlines – L’aggiunta di Miami al nostro network punta a migliorare ulteriormente l’accessibilità tra Roma e gli Stati Uniti, offrendo quest’estate ancora più scelta ai passeggeri. Con un totale di sei hub statunitensi ora direttamente collegati a Roma, continuiamo a investire nel nostro network italiano offrendo ai passeggeri la possibilità di esplorare sempre più destinazioni tra Stati Uniti e oltre”.

“Con il lancio del nuovo collegamento per Miami di American Airlines si rafforzano ulteriormente le opportunità di viaggio sia leisure che business tra Roma, la Florida e l’ampio network di destinazioni USA e internazionali offerte da American Airlines tramite il suo hub di Miami – ha dichiarato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma – Questa novità contribuisce ancora una volta a sottolineare il ruolo centrale e strategico dell’hub di Fiumicino nei collegamenti transatlantici, a fronte di un mercato statunitense che, già nel 2024, ha raggiunto il record di 3,6 milioni di passeggeri, +17% rispetto all’anno precedente”.