Inaugurato oggi il Centro Diurno per Disabili Adulti “La Casa di Enzo”

Un progetto innovativo per l’inclusione e il sostegno delle persone con disabilità del nostro territorio

Oggi, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, è stato ufficialmente inaugurato il Centro Diurno per Disabili Adulti “La Casa di Enzo” in Via Coni Zugna 56F, un progetto innovativo per l’inclusione e il sostegno delle persone con disabilità del nostro territorio.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Sindaco Mario Baccini, del Vice Sindaco Giovanna Onorati, degli Assessori Stefano Costa e Federica Poggio, dei rappresentanti dell’Associazione Insieme con i Disabili Onlus, e di tanti cittadini che hanno partecipato con entusiasmo a questo evento che segna un passo importante per tutta la città di Fiumicino.

Quella di oggi è una giornata significativa per Fiumicino. L’apertura di ‘La Casa di Enzo’ rappresenta non solo un avanzamento nell’assistenza ai disabili adulti, ma anche un segno tangibile di come la nostra città stia costruendo un futuro più inclusivo e solidale. Grazie al lavoro straordinario dell’Associazione Insieme con i Disabili Onlus, progetti come questo diventano realtà, rispondendo in modo concreto alle necessità delle famiglie. “La nostra comunità guarda con fiducia al futuro e siamo convinti che i fatti parlino più delle parole”.

Il Centro Diurno, dedicato principalmente agli adulti disabili, risponde a una crescente richiesta di strutture di assistenza nel territorio di Fiumicino.

“Siamo consapevoli delle esigenze che emergono anche per i minori. Per questo motivo, a partire da febbraio 2025, apriremo un Centro Diurno dedicato ai più giovani, per dare una risposta concreta alle tante famiglie che ci hanno chiesto supporto”, ha dichiarato l’Amministrazione comunale.

Il Centro dedicato ai più giovani sarà inoltre intitolato alla memoria della dottoressa Oriana Scatolini, recentemente scomparsa, figura storica della nostra comunità, che ha dedicato la sua vita a curare e assistere intere generazioni di ragazzi.

Il nuovo Centro si arricchisce grazie al generoso supporto di sponsor, tra cui RM Bikers for Children, Alitalia Onlus e ADR Club, che hanno donato una serie di elettrodomestici essenziali per favorire l’autonomia delle persone che frequenteranno la struttura, nella gestione delle attività quotidiane. Tra i doni ricevuti ci sono ferri da stiro, lavatrici e altri apparecchi utili.

“L’inaugurazione di oggi segna il compimento di un sogno per tante famiglie del nostro territorio – hanno dichiarato gli esponenti del’Amministrazione Comunale, presenti all’inaugurazione – Il nostro impegno continua: stiamo costruendo una Fiumicino sempre più inclusiva, accogliente e solidale, che pone al centro il benessere di tutti, in particolare delle persone più vulnerabili”.