Inaugurato il nuovo Reparto Sub-Intensivo presso l’Ospedale G.B. Grassi di Ostia

Alla cerimonia presenti il Sindaco Baccini, il Presidente Regione Lazio, Rocca, il Presidente del Consiglio Comunale, Severini ed il Direttore Generale ASL RM3, Dott.ssa Milito

Questa mattina è stato ufficialmente inaugurato il nuovo Reparto Sub-Intensivo presso l’Ospedale G.B. Grassi di Ostia. Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini ed il Direttore Generale della ASL RM3, Dott.ssa Francesca Milito.

Il Reparto è stato oggetto di un’importante ristrutturazione, con un investimento di circa 1,4 milioni di euro. Grazie a questo intervento decisivo, sono stati creati 12 nuovi posti letto. I pazienti e gli operatori sanitari potranno contare su ambienti dagli standard elevati, con apparecchiature tecnicamente avanzate come ventilatori polmonari, defibrillatori, elettrocardiografi, ecografi e travi testaletto polifunzionali. Previsto un sistema di monitoraggio multiparametrico dei pazienti collegato a due centrali di monitoraggio, in due distinte sale, al fine di garantire il controllo H24.

I lavori sono stati finanziati nell’ambito di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera, con un budget totale di quasi 1,4 milioni di euro, di cui 335mila euro destinati all’acquisizione di nuove attrezzature. La ristrutturazione ha riguardato gli spazi al piano terra dell’ospedale, precedentemente occupati da un altro reparto.

“Voglio esprimere la mia gratitudine alla Regione Lazio, alla ASL RM3 ed a tutti i professionisti sanitari che lavorano instancabilmente per la salute ed il benessere dei pazienti – ha dichiarato Mario Baccini, dopo il taglio del nastro – La collaborazione tra istituzioni, amministrazioni e personale sanitario è fondamentale per raggiungere obiettivi importanti come questo. L’investimento per la ristrutturazione del reparto testimonia l’impegno costante della Regione Lazio a favore della sanità pubblica“.

“Il reparto di Terapia Sub-Intensiva dell’Ospedale ‘Grassi’ di Ostia è stato completamente rinnovato – spiega Francesco Rocca – Abbiamo realizzato spazi moderni e tecnologicamente avanzati, migliorando la qualità dell’assistenza sanitaria offerta ai cittadini dopo anni di disinteresse e mancata programmazione”.

“L’Ospedale Grassi – ha aggiunto Francesca Milito – la ASL Roma 3 – rappresenta un presidio sanitario fondamentale per il nostro territorio. Questo intervento di ristrutturazione ci consente di offrire ai pazienti un reparto più moderno e con standard qualitativi elevati. Inoltre, aumentiamo la capacità di prestazioni chirurgiche grazie alla professionalità di medici, infermieri e di tutto il personale sanitario”.