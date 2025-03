Inaugurato il centro diurno “L’abbraccio di Oriana Scatolini”

Elisabetta Fratini: “La struttura sarà operativa entro la metà del prossimo mese e potrà ospitare circa 30 minori”

di Fernanda De Nitto

E’ stato inaugurato questa mattina il nuovo centro diurno per minori “L’abbraccio di Oriana Scatolini”, curato e promosso dall’Associazione “Insieme con i disabili Onlus”, patrocinato dal Comune di Fiumicino.

Presenti alla cerimonia di inaugurazione il Sindaco Mario Baccini, diversi membri della Giunta e del Consiglio comunale, insieme con i familiari e gli amici di Oriana Scatolini e numerose associazioni di volontariato del litorale.

La nuova struttura avente sede a Fiumicino in Via Monte Solarolo, 115/117 è stata dedicata alla dottoressa Oriana Scatolini, recentemente scomparsa, da sempre vicina ai ragazzi dell’Associazione “Insieme con i disabili”, famosa per la sua grande generosità, attenzione, passione e dedizione in particolare per i bambini, che considerava tutti suoi nipoti. La dottoressa Scatolini ha contribuito in modo singolare alla cura di centinaia di famiglie, divenendo un punto di riferimento della comunità locale.

“La dottoressa Scatolini mi ha sempre aiutato con i miei figli, non solo per gli aspetti sanitari ma soprattutto donandomi alcuni preziosi consigli su come essere genitore di un ragazzo disabile – dichiara il Presidente dell’Associazione Insieme con i disabili, Elisabetta Fratini – Il centro si è costituito nel segno dell’inclusività ed aperto a tutte le famiglie, nella consapevolezza che la disabilità è amore verso tutti indistintamente. La struttura che sarà operativa entro la metà del prossimo mese, a seguito dell’autorizzazione scritta da parte dell’Asl, potrà ospitare circa trenta minori”.

“Ringrazio calorosamente il consigliere Mauro Stasio, per la sua caparbietà e determinazione, nell’aver voluto particolarmente questo centro ed essersi adoperato in prima persona per la sua realizzazione, sia sotto l’aspetto pratico che organizzativo e burocratico, la quale permetterà a tante famiglie del territorio di avere un punto di riferimento per i loro figli” ha concluso Elisabetta Fratini.

La struttura di 150 mq, affittata dall’Associazione, è caratterizzata da un grande salone per le attività dei ragazzi più grandi con attrezzature idonee alle attività ludiche e ricreative, una stanza di dimensioni minori per il gioco dei bimbi più piccoli, bagni attrezzati per disabili, un ambiente multisensoriale in fase di allestimento, particolarmente dedicato a minori con disturbi dello spettro autistico, una saletta per le riunioni e un ufficio di direzione. La sede, per adesso, sarà aperta tre volte a settimana, in orario pomeridiano. Per i partecipanti è prevista una piccola quota sociale a copertura delle spese dell’organizzazione di volontariato.

Grande commozione da parte dei familiari della dottoressa Oriana Scatolini, intervenuti all’inaugurazione, per l’intitolazione del centro a una donna che ha saputo interpretare la sua professione medica come missione di vita ed amore smisurato.

“Oriana Scatolini è stata la dottoressa di tutti noi, il punto di riferimento delle nostre famiglie e di tutta la comunità di Isola Sacra – ha dichiarato il consigliere comunale, Mauro Stasio – Il volontariato è il centro propulsore della nostra città e attraverso questo centro vogliamo offrire una nuova risorsa per tanti genitori che necessitano di assistenza e supporto”.

“Fiumicino è sempre più una città inclusiva, una comunità che accoglie appieno le disposizioni della Carta delle Nazioni unite per i diritti delle persone con disabilità, quale trattato che mira a eliminare le discriminazioni e le violazioni dei diritti umani – ha affermato il Sindaco Mario Baccini – E’ prioritario per il nostro comune la tutela dei bisogni della persona umana. Ringrazio l’Associazione, che dopo l’istituzione del centro diurno, dove tantissimi ragazzi hanno trovato un punto di riferimento e supporto di genitori e familiari, hanno particolarmente voluto la realizzazione di questa nuova struttura riservata ai più piccoli e alle loro esigenze primarie di assistenza e divertimento”.