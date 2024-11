Inaugurata da Ita Airways la nuova rotta Roma Fiumicino-Bangkok

Cinque collegamenti settimanali con la capitale thailandese, operati con un Airbus A330-90

di Fernanda De Nitto

E’ stato inaugurato il nuovo volo diretto di ITA Airways con destinatazione Bangkok, capitale della Thailandia, città tra le più trafficate e popolate del mondo, nonché una delle destinazioni preferite del turismo mondiale.

La nuova rotta sarà operativa con cinque collegamenti settimanali tra l’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino e la capitale thailandese, operati con un Airbus A330-900. Nello specifico le partenze del nuovo volo da Fiumicino saranno previste nelle giornate del lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica alle ore 15.15 con arrivo a Bangkok alle ore 08.25 (ora locale). Mentre nella capitale della Thailandia i voli opereranno nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì, venerdì e la domenica, con partenza, ora locale, alle 12.15 ed arrivo a Roma alle 19.15.

Al taglio del nastro, oltre i numerosi passeggeri in attesa di imbarcarsi per il volo diretto in Thailandia, erano presenti: Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways e CEO di Volare; Federico Scriboni, Aviation Business Development Director di Aeroporti di Roma; Mr. Puttaporn Ewtoksan, Ambasciatore della Thailandia in Italia; Nanthasiri Ronnasiri, Direttrice dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese in Italia; Ascenzo Forte, Responsabile Direzione Relazioni Istituzionali e Comunicazione ENAC; Paolo Giuntarelli, Direttore Affari della Presidenza, per il cinema, il turismo, l’audiovisivo e lo sport della Regione Lazio; Raffaello Biselli, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino.

“Il nuovo volo Roma Fiumicino-Bangkok costituisce l’unico collegamento diretto tra le due capitali e la quindicesima destinazione intercontinentale del network – ha affermato Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare, durante la presentazione del volo inaugurale – Questa nuova rotta rappresenta una ulteriore opportunità di crescita per i partner tour operator, per i quali la Thailandia si figura come una delle località più apprezzate nel turismo internazionale”.

“Fino a ieri la Thailandia, che costituisce una delle capitali mondiali del turismo, era il primo mercato con volume di passeggeri notevole a non essere servito da un volo diretto, mentre attraverso il nuovo collegamento vi sarà un ulteriore progresso per la connettività con il continente asiatico, sia in termini commerciali che turistici. – ha dichiarato Federico Scriboni, Aviation Business Development Director di Aeroporti di Roma – Il nuovo volo rafforza, altresì, le opportunità di business e gli scambi commerciali con la Thailandia”.

“La connessione tra il territorio di Fiumicino e l’Aeroporto Intercontinentale risulta essere di fondamentale importanza per la crescita e la valorizzazione delle risorse turistiche, ambientali e commerciale locali. Ogni nuova rotta rappresenta un ulteriore risorsa per la promozione, in particolare, degli scambi culturali tra realtà diverse. L’espansione delle rotte con ITA Airways e Aeroporti di Roma permette anche alla nostra Città di ampliare ulteriormente la propria visione turistica al mondo” ha dichiarato Raffaello Biselli, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino.

Il nuovo collegamento con la capitale della Thailandia rappresenta una tappa fondamentale per ITA Airways che nell’ambito dell’espansione del suo network nella stagione invernale sarà operativa con 55 destinazioni, tra cui 16 rotte nazionali, 24 internazionali e 15 intercontinentali.

Il volo Roma Fiumicino-Bagkok, strategico sia per il traffico leisure che quello business, è successivo alla nuova rotta inaugurata a fine ottobre con destinazione Dubai e anticipa il collegamento stagionale verso Malè, capitale delle Maldive, operativo dal prossimo 20 dicembre. Mentre dal 12 gennaio 2025 ITA Airways inaugurerà un nuovo volo diretto con Tripoli Mitiga.