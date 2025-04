Il mercatino degli ambulanti di Forte dei Marmi fa il pienone sul Lungomare della Salute

Un successo, per la seconda tappa a Fiumicino, del tour delle “boutique a cielo aperto”

di Fernanda De Nitto

Nonostante la giornata mesta, per la notizia della scomparsa di Papa Francesco, centinaia di persone da questa mattina hanno assiepato Fiumicino per la tradizionale scampagnata di pasquetta, con spiagge e ristoranti presi letteralmente d’assalto. Particolarmente gettonato è il mercatino degli “Ambulanti di Forte dei Marmi”, presente per tutta la giornata nel tratto iniziale del Lungomare della Salute.

Il mercato itinerante, giunto per il secondo anno a Fiumicino nel giorno della pasquetta, è organizzato dal consorzio, nato nel 2002 dal connubio fra alcuni dei migliori venditori ambulanti dello storico mercato versiliese di Forte dei Marmi, costituendosi come marchio originale ed unico per caratteristiche di stand e prodotti in esposizione.

Per la realizzazione dell’iniziativa sul territorio, il consorzio si è avvalso della collaborazione della Pro Loco di Fiumicino, che ha fornito tutto il supporto necessario per il disbrigo delle prassi burocratiche ed autorizzative e per l’ottima riuscita dell’evento.

“Gli ambulanti di forte dei marmi” offrono una vasta scelta di prodotti di moda e di tendenza con numerosissimi banchi in cui si possono scovare eccellenze della moda made in italy, dalla pelletteria all’abbigliamento, dalle calzature alla biancheria. Tutti i prodotti, rigorosamente nuovi, sono realizzati con stoffe e materiali di alta qualità come cotone, lino, pelle, cachemire, seta, o raffinati tessuti dell’arte fiorentina e gioielli dall’alto valore artigianale. Nel contesto del mercatino sono presenti anche alcuni stand di prodotti tipici con degustazioni, ad esempio, di salumi e formaggi, prodotti da aziende casearie sarde e toscane.

Le bancarelle del mercato di alta qualità, più conosciuto in Italia, saranno presenti fino a tarda sera presso il Lungomare della Salute di Fiumicino, consentendo ai tanti cittadini, turisti e romani presenti nel territorio per la festività, di conciliare la gradevolezza di una passeggiata in riva al mare con il piacere di fare shopping di qualità in un luogo dall’incantevole gusto marinaro.