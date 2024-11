Il litorale incontra la sua storia

140° anniversario della bonifica del litorale romano

Nelle giornate del 23, 24 e 30 novembre si terrà il 140° anniversario della Bonifica del Litorale Romano, una manifestazione di rievocazione storica per ricordare l’importanza della bonifica di Ostia, Isola Sacra, Fiumicino e Maccarese.

Un evento patrocinato dal Comune di Fiumicino e promosso dalla Cooperativa Ricerca sul Territorio che nel 1984, in occasione del 1° centenario, ha recuperato e valorizzato la storia della grande opera di bonifica idraulica delle paludi e degli stagni litoranei, attuata, per conto dello Stato Italiano, dalla prima cooperativa di Braccianti del comune di Ravenna.

L’appuntamento annuale “Il Litorale incontra la sua Storia” prevede un ricco programma di eventi culturali aperti al pubblico. Sabato 23, alle 15.00, il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, parteciperà alla manifestazione insieme ai rappresentanti istituzionali del Comune di Ravenna.

“La bonifica è stata un’opera monumentale, un modello di progresso e solidarietà che ha trasformato il nostro territorio, rendendo fertili zone che un tempo erano paludi inospitali – ha dichiarato il Primo Cittadino – Un impegno collettivo e coraggioso, attuato grazie alla visione dello Stato Italiano e alla dedizione dei lavoratori ravennati. E’ importante mantenere viva la memoria di queste gesta affinché anche le nuove generazioni possano conoscere e apprezzare il sacrificio e la determinazione dei nostri predecessori“.

Programmazione

Sabato 23 novembre 2024

ore 15 Maccarese, Piazza del Maccarese.

Celebrazione del 140° Anniversario della Bonifica del Litorale Romano. Cante di lavoro eseguite dagli studenti della scuola E. Marchiafava

Ore 15.45

Ecomuseo del litorale Romano, Polo di Maccarese, Piazza della Pace. Inaugurazione dei nuovi allestimenti della Sala 5. Visite guidate al Polo Ecomuseale.

Ore 16.30

Casa della Partecipazione, Via del Buttero

“La seconda creazione “: il lavoro degli scariolanti di e con Lorenzo Bonazzi

Videomemorie di Maccarese dall’Archivio delle Genti:

La storia del territorio raccontata da chi l’ha vissuta. Presentazione a cura di Simone Bucri

Presentazione del volume “Ragazze appena ieri. Racconti di donne che hanno fatto Maccarese”

Incontro con l’autrice Maria Pia Cedrini a cura di Giovanni Zorzi. Intervento creativo dei “bambini di oggi” della scuola E. Marchiafava

“Roma nostra”

Concerto di canzoni della tradizione romana Franco Pitropaoli e Roxana Ene

OSTIA ANTICA Domenica 24 novembre

ore 10:00

Ostia antica, Piazza Umberto I Sacrario alla memoria dei bonificatori romagnoli.

Celebrazione del 140° Anniversario della Bonifica del Litorale Romano alla presenza dei rappresentanti istituzionali di Roma Municipio X e Ravenna. Deposizione degli omaggi floreali

A seguire:

Salone Riario nel Borgo di Ostia Antica La Memoria Del Centenario

Quel 1984 quando Ostia riscopre la sua storia

Video proiezione dei documenti audiovisivi del Centenario

5 film per 70 anni di storia

Presentazione della Pentalogia della Bonifica Ostiense in occasione della prima edizione dell’opera completa.

Per l’acqua che scende e che sale c’è sempre un bel canale

Di e con Lorenzo Bonazzi.

Esibizione canora degli studenti delle scuole gemellate di Acilia e Ravenna

I.C. Calderini Tuccimei e IC Manara Valgimigli

Evento del 140 Anniversario

“Voglio cantare, e se non canto moro”

Canti e suoni della Campagna Romana

Concerto di Ambrogio Sparagna con i Solisti dell’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica e il Coro Popolare.

Il concerto è dedicato alla memoria di Maria Pia Melandri nel 5° Anniversario della sua scomparsa.

Ore 14:30 – 16:30

Ecomuseo del Litorale Romano, Polo Ostiense, Impianto Idrovoro di Ostia Antica, Via del Fosso di Dragoncello 172

Visite guidate al polo eco museale e alla sala delle pompe storiche dell’impianto idrovoro.

Ostia Antica Sabato 30 Novembre 2024

ore 10:30

Ecomuseo del Litorale Romano, Polo Ostiense Maria Pia Melandri

Via del Fosso di Dragoncello, 172

Area Impianto Idrovoro di Ostia Antica

Festa per il 30° Anniversario della fondazione dell’Ecomuseo del Litorale Romano

Ecomusei, le vite degli altri

Esperienze, riflessioni, progetti

Incontro con gli ecomusei di Roma e della Regione Lazio

Presentazione del Piano di Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali del Litorale Romano

A cura di studi e documenti di CRT Cooperativa Ricerca sul Territorio

ore 13:30

Intermezzo del 30°

ore 14:30

Evento di chiusura della manifestazione

Omaggio ad Ambrogio Sparagna

Proiezione del film

Tempo al tempo

Tarante, Carnevali e Cante nell’Italia Di Oggi e di Ieri

Di Ambrogio Sparagna

Regia di Angelo Musciagna