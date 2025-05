Il Comune di Fiumicino riceve il “Premio Mare 2025” e il Premio Innovazione per la “Blue Economy 2025”

Fiumicino in prima linea nella Blue Economy

Il Comune di Fiumicino è stato insignito di due importanti riconoscimenti nell’ambito della Roma Startup Week, durante il workshop “Agenda Blue Route”, tenutosi al Gazometro di Roma alla presenza, tra gli altri, dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico Roberta Angelilli: gli Itinerari dei Borghi Marinari.

Il Premio Mare 2025 è stato attribuito a Fiumicino per l’approccio innovativo e sostenibile nel preservare e valorizzare l’identità dei borghi marinari, contribuendo in maniera significativa alla crescita e alla rigenerazione delle comunità costiere. Un riconoscimento che sottolinea l’importanza della città, nella conservazione delle tradizioni locali e nella promozione di una nuova visione per il futuro delle coste laziali, coniugando tutela ambientale e sviluppo socio-economico. In questo contesto, il Comune vanta una delle flotte pescherecce più importanti d’Italia, pilastro fondamentale per la valorizzazione delle tradizioni legate alla pesca e al mare.

Inoltre, Fiumicino ha ricevuto il Premio Innovazione per la “Blue Economy 2025”, quale testimonianza del forte impegno nel promuovere progetti che integrano tecnologia, sostenibilità e risorse marittime. Entrambi i premi evidenziano come Fiumicino sia in prima linea nella Blue Economy.